In Deutschland ist ab sofort der Tesla Wall Connector der dritten Generation erhältlich. Die neue Wallbox verfügt über einige neue Features: Die nun verbaute Connectivity ermöglicht auch, dass die Tesla-Wallbox in Deutschland förderfähig ist. Bisher erfüllte die Wallbox von Tesla nicht die Voraussetzungen für das vor einigen Tagen erneut aufgestockte Förderprogramm der KfW in Deutschland. Hierfür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...