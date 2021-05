Walt Disney - Zwischen Gipfelsturm und Korrektur

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Wertpapiere des US-Medienkonzerns Walt Disney sind Ende letzten Jahres und Anfang 2021 stark gestiegen und haben sich im Wert auf über 200 USD begeben. Zuletzt allerdings nahmen Anleger Gewinne mit und schickten das Papier talwärts. Noch kann sich die Aktie auf einem vergleichsweise hohen Niveau halten, das muss allerdings auf Dauer nicht so bleiben.

Insgesamt hat Walt Disney nämlich das 161,8 % Fibonacci-Retracement und damit eine langfristige Zielmarke bei 199,32 US-Dollar erfolgreich absolviert und ist anschließend in eine nicht unerwartete Konsolidierung übergegangen. Aktuell kann sich der Wert auf der Unterstützung um 180,00 US-Dollar noch halten, allerdings mahnt das aktuelle Chartbild zur Vorsicht. Technologietitel waren in letzter Zeit von größeren Abgaben betroffen, gleiches Schicksal könnte auch dieser Aktie bevorstehen. Auf der anderen Seite könnte im Erfolgsfall einer Bodenbildung im Bereich des 138,2 % Fibonacci-Retracements ein erneuter Gipfelsturm erfolgen.

Neutrales Chartbild

Solange sich Walt Disney zwischen 180,00 und grob 192,00 US-Dollar aufhält, ist der Wert als neutral zu bewerten. Ein Kurssprung über die Marke von 192,00 Euro könnte aber für einen Gipfelsturm und Zugewinne zurück an die Rekordstände aus dem ersten Quartal bei 203,02 US-Dollar sorgen. Ein Rückfall unter 180,00 US-Dollar dürfte allerdings für eine Korrekturausweitung in den Bereich von 168,03 US-Dollar sprechen. Darunter müsste aber mit weiteren Abschlägen sogar auf 160,52 US-Dollar gerechnet werden. Wie sich Investoren auch entscheiden sollten, unten findet man eine Auswahl an Scheinen für beide Richtungen.

Widerstände: 187,69; 189,22; 191,47; 196,33; 199,32; 203,02 US-Dollar

Unterstützungen: 181,79; 178,86; 173,35; 168,03; 160,52; 153,41 US-Dollar

Walt Disney in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.08.2020 - 07.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ US2546871060

Walt Disney in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.05.2016 - 07.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ US2546871060

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Walt Disney für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Walt Disney HR3ZTC 2,09 169,00 5,09 15.12.2021 Walt Disney HR4E3X 1,27 187,50 6,27 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2020; 13:58 Uhr

Put Optionsschein auf Walt Disney für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Walt Disney HR5AQN 2,33 200,00 -3,67 16.03.2022 Walt Disney HR4PZG 1,3899 180,00 -4,43 16.03.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2020; 14:01 Uhr

Weitere Produkte auf Walt Disney und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

NEU: Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Walt Disney - Zwischen Gipfelsturm und Korrektur erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).