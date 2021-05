10. Mai 2021 - Vancouver, BC - Outcrop Gold Corp. (TSXV:OCG, OTCQX:OCGSF, DE:MRG1) ("Outcrop") freut sich, Ergebnisse zu fünf Bohrlöchern aus Abgrenzungsbohrungen in La Ivana und ein Update zu Explorationsbohrungen im Projekt Santa Ana im nördlichen Tolima, Kolumbien, an dem das Unternehmen eine hundertprozentige Beteiligung hat, bekanntzugeben.

Highlights

- 0,7 Meter mit 117,5 Gramm Goldäquivalent pro Tonne oder 8.584 Gramm Silberäquivalent pro Tonne.

- 1 Meter mit 37,4 Gramm Goldäquivalent pro Tonne oder 2.731 Gramm Silberäquivalent pro Tonne.

- Die hochgradige Mineralisierung in La Ivana bleibt entlang des Streichens und in die Tiefe offen.

- Greenfield-Exploration schreitet voran, wobei weniger als 25 % der kartierten oder vermuteten Erzgangspuren bisher geprüft wurden.

"Drei der fünf vor kurzem ausgeführten Abgrenzungsbohrlöcher in La Ivana ergaben Werte von mehr als 2 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne einschließlich eines bemerkenswerten Wertes von 8,6 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne", kommentiert Joseph Hebert, Chief Executive Officer. "Diese Werte sind von Bedeutung, wenn man bedenkt, dass der Durchschnittswert aus den zwölf größten Silberminen der Welt bei 300 Gramm Silberäquivalent pro Tonne liegt."

Tab. 1: Abschnitte und Analyseergebnisse von jüngsten Abgrenzungsbohrungen bei La Ivana:

Bohrlochnr. Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t) Ag (g/t) Pb (%) Zn (%) AuÄq (g/t) AgÄq (g/t) SALP21DH98 105,76 106,20 0,44 1,9 409 0,57 0,47 7,8 573 SALP21DH101 96,01 97,01 1,00 18,3 1.354 0,45 0,93 37,4 2.731 SALP21DH103 99,86 100,27 0,41 17,4 847 0,76 1,00 29,0 2.121 SALP21DH104 99,50 100,00 0,50 6,9 104 0,13 0,33 8,4 611 SALP21DH110 74,95 75,65 0,70 29,1 5.763 2,36 0,94 117,5 8.584

Bei der Berechnung der Äquivalentwerte wurden die folgenden Preise verwendet: 1.900 US-Dollar pro Unze Gold, 26 US-Dollar pro Unze Silber, 0,87 US-Dollar pro Pfund Blei und 1,08 US-Dollar pro Pfund Zink. Es gab keine signifikanten Abschnitte, definiert als 200 eq g Ag/t, in SALP21DH100.

Abschnitt1: Äquivalent g Au/t im Planabschnitt (im Plan für den Ausläufer mit geringem Winkel), der in Richtung Osten zutage tritt und in Richtung Westen abfällt. Die ungefähren Abmessungen des Ausläufers sind 320 mal 310 Meter und er ist in mindestens drei Richtungen offen.

Abschnitt 2: Äquivalent g Au/t im Planabschnitt (im Plan für den Ausläufer mit geringem Winkel), der in Richtung Osten zutage tritt und in Richtung Westen abfällt. Die ungefähren Abmessungen des Ausläufers sind 320 mal 310 Meter und er ist in mindestens drei Richtungen offen.

Tab. 2: Tabelle der Bohrkragen und Untersuchungen von jüngsten Abgrenzungsbohrungen bei La Ivana:

Bohrlochnr. Ostwert Nordwert Höhe (m) Tiefe (m) Azimut Neigung SALP21DH98 505894,62 566912,29 888,97 120,09 118 -77 SALP21DH101 505894,62 566912,29 888,97 115,82 123 -45 SALP21DH103 505875,78 566899,04 894,80 116,43 119 -50 SALP21DH104 505875,78 566899,04 894,80 108,81 119 -64 SALP21DH110 505975,09 566901,70 891,67 100,27 118 -80

Update zu Explorationsarbeiten

Vorläufige Bohrungen in den Greenfield-Zielen Palomo, Prias, Culebra und El Gordo definierten Erzgangstrukturen und vereinzelt epithermale Erzgänge mit beachtlichen mineralisierten Anomalien.

Wo Erzgänge und Verwerfungserzgänge gut definiert sind, besonders wenn diese Erzgänge bereits Ausdehnungen gebildet haben, wird Outcrop mit der Fächerbohrung auf Platten in einem Abstand von etwa 135 Metern beginnen. Basierend auf Ergebnissen aus bekanntem vorkolonialem Bergbau im Zentralgebiet erwartet das Unternehmen ein bis zwei große Ausdehnungen regelmäßig alle 800 Meter im Erzgang. Man erwartet, dass systematische Bohrplatten entlang der Erzgangspuren die Entdeckung einer neuen Ausdehnung beschleunigen.

Karte 1: Bohrlochspuren zu kartierten und vermuteten Erzgängen. Weniger als 25 % der Erzgangspuren wurden bisher geprüft.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Kernproben wurden zur Aufbereitung entweder an die Einrichtung von Actlabs in Medellin oder an die Einrichtung von ALS Chemex in Medellin und dann zur Analyse an das Labor von ALS Chemex in Toronto oder Lima (Peru) geschickt. Im Einklang mit den Best Practice-Verfahren zur Qualitätskontrolle werden alle zwanzig Proben etwa drei Kontrollproben eingefügt (eine Leerprobe, eine Standardprobe und ein Feldduplikat). Die Proben wurden mittels eines Standard-Brandprobenverfahrens mit gravimetrischem Abschlussverfahren auf Gold analysiert, wobei eine 50-Gramm-Probe verwendet wurde. Die geochemische Multi-Element-Analyse erfolgt mittels ICP-MS-Methode, wobei entweder Königswasser (ME-MS41) oder ein Aufschluss mit vier Säuren (ME-MS61) verwendet wurde. Der Vergleich mit den Kontrollproben und deren Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Tests und keine nachweisbare Kontamination.

Über Santa Ana

Das Projekt Santa Ana erstreckt sich über 28.000 ha im nördlichen kolumbianischen Departamento Tolima, 190 km von Bogota entfernt. Das Projekt besteht aus fünf parallelen Erzgangsystemen mit regionaler Bedeutung, die sich über einen 12 km breiten und 30 km langen Trend erstrecken. Das Projekt Santa Ana erstreckt sich über einen beträchtlichen Teil des Distrikts Mariquita, in dem Bergbau mindestens seit 1585 dokumentiert ist. Der Distrikt Mariquita ist der hochgradigste primäre Silberbergbaugebiet in Kolumbien, wobei die historischen Silbergehalte von Dutzenden von Minen zu den höchsten in Lateinamerika zählen.

Historische Abbautiefen unterstützen ein geologisches und Explorationsmodell für gemischte mesothermale und epithermale Erzgangsysteme mit einer Mineralisierung, die sich wahrscheinlich bis in große Tiefe erstreckt. Bei Santa Ana ist es unwahrscheinlich, dass es eine scharfe Höhenbeschränkung gibt, wie dies bei hochgradigen Zonen in vielen epithermalen Systemen ohne mesozonale Komponente üblich ist.

Im Kerngebiet des Projekts Santa Ana, das sich an der nördlichen Seite von nur einem der regionalen Erzgangsysteme unter der Kontrolle von Outcrop befindet, sind mindestens zwölf Haupterzgangzonen bekannt, die eine kumulative Streichlänge von bis zu 14 km ergeben. Es sind dies La Ivana (Erzgangsystem La Porfia), Roberto Tovar (Royal Mines, einschließlich der Erzgangsysteme Santa Ana, Delhuyar und Roberto Tovar), San Juan (Erzgangsysteme Santa Ana und Delhuyar), El Dorado (Erzgangsysteme El Dorado und El Paraiso), Morales, Pollera, Guanabanera, San Antonio, Palomos, Murillo, Culebra und Megapozo (Erzgangsystem El Paraiso). Die Zonen enthalten in der Regel jeweils mehrere parallele Erzgänge. Die Erzgänge können sowohl eine hochgradige Silber- als auch eine hochgradige Goldmineralisierung aufweisen und können je nach lokaler Ausrichtung sowohl einen niedrigen als auch einen hohen Winkel aufweisen. Die Bohrungen weisen darauf hin, dass sich die Mineralisierung von der Oberfläche oder nahe der Oberfläche bis stellenweise in Tiefen von mindestens 350 Metern erstreckt.

Über Outcrop

Outcrop ist ein in Kolumbien aktiver, hybrider Entwickler von Schürfgebieten und erwirbt Silber- und Goldexplorationsprojekte mit erstklassigem Entdeckungspotenzial. Outcrop führt seine eigene Exploration auf Basisebene durch und wendet dann ein Joint-Venture-Geschäftsmodell auf seine Projekte an, um die Beteiligung der Investoren an den Entdeckungen zu maximieren und das finanzielle Risiko zu minimieren. Outcrop hat fünf Hauptprojekte in Kolumbien. Die anderen Projekte von Outcrop stehen für Joint Ventures zur Verfügung. Outcrop konzentriert sich weiterhin auf die Bebohrung und den Ausbau des hochgradigen Silberprojekts Santa Ana.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Joseph P. Hebert, President und Chief Executive Officer von Outcrop, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 genehmigt.

