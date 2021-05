Vancouver, BC, Kanada - 10. Mai 2021 - Vicinity Motor Corp. (TSXV:VMC) (OTCQX:BUSXF) (FRA:6LG) ("Vicinity" oder "VMC" oder das "Unternehmen") (ehemals Grande West Transportation), ein führender Lieferant von elektrischen, CNG-, gasbetriebenen und von sauberem Diesel betriebenen Bussen, gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das erste Quartal bis 31. März 2021 am Montag, 17. Mai 2021, nach Börsenschluss bekannt geben wird.

Das Management wird am 17. Mai 2021 um 16:30 Uhr Eastern Standard Time eine Investorenkonferenz abhalten, um Vicinitys Finanzergebnisse des ersten Quartals 2021 zu besprechen, ein Unternehmensupdate zu geben und Fragen von telefonischen Teilnehmern zu beantworten. Teilnehmen können Sie wie folgt:

Q1 2021 Conference Call und Webcast

Datum: Montag, 17. Mai 2021

Uhrzeit: 16:30 Eastern Standard Time

Einwahl aus USA/Kanada: + 1-877-300-8521

Internationale Einwahl: + 1-412-317-6026

Konferenz- ID: 10156413

Webcast: http://public.viavid.com/index.php?id=144923

Bitte wählen Sie sich mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein, um eine pünktliche Teilnahme zu gewährleisten.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ab Dienstag, 17. Juni 2021, verfügbar sein. Um sich diese anzuhören, rufen Sie aus den USA oder Kanada bitte die Nummer +1-844-512-2921 oder aus dem internationalen Ausland die Nummer +1-412-317-6671 an. Bitte verwenden Sie dazu die PIN-Nummer 10156413. Ein Webcast wird verfügbar sein unter: Vicinity Q1 2021 Webcast.

Über Vicinity Motor Corp.

Die Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FRA: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grandewest.com bzw. Produktdetails unter www.vicinitybus.com.

Unternehmenskontakt:

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

mailto:IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

mailto:VMC@mzgroup.us

http://www.mzgroup.us/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58291Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58291&tr=1



