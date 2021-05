Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Die Ergebnisse des ersten Quartals liegen über den Erwartungen, das Unternehmen erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr um 10 Mio. US-Dollar auf 380 bis 390 Mio. US-Dollar(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche im ersten Quartal 2021 auf das erste Quartal 2020; alle Angaben in US-Dollar).HIGHLIGHTS DES ERSTEN QUARTALS- Der Umsatz stieg um 1 % auf 478 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 474 Millionen US-Dollar.- Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust pro verwässerter Aktie beliefen sich auf 10 Millionen US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro verwässerter Aktie von 27 Millionen US-Dollar bzw. 0,19 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn und einem bereinigten Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 11 Mio. US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar.- Das bereinigte EBITDA stieg um 8 % auf 76 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 70 Mio. US-Dollar und die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 110 Basispunkte auf 15,9 %.- Das Unternehmen bekräftigt die Erwartung eines Umsatzwachstums von 5 % im Jahr 2021, plus Wachstum durch Tuck-in M&A. Der Ausblick für das bereinigte EBITDA wurde um 10 Mio. US-Dollar auf 380 bis 390 Mio. US-Dollar angehoben.Für die drei Monate zum Ende des Geschäftsjahres(in Millionen 3. April2021 28.März 2020 Y/Y ÄnderungUS-Dollar, außerBeträge pro Aktie,Prozentsätze undBasispunkte)Umsatz, netto US-Dollar 478,4 US-Dollar 474,2 1%Nettoverlust US-Dollar (10,2) US-Dollar (27,4) US-Dollar 17,2Nettoverlust je US-Dollar (0,06) US-Dollar (0,19) US-Dollar 0,13verwässerter AktieBereinigtes US-Dollar 9,3 US-Dollar 11,4 US-Dollar (2,1)KonzernergebnisBereinigter US-Dollar 0,06 US-Dollar 0,08 US-Dollar (0,02)Nettogewinn jeverwässerter AktieBereinigtes EBITDA US-Dollar 76,2 US-Dollar 70,4 8%Bereinigte 15,9% 14,8% 110bpsEBITDA-Marge %"Unsere Ergebnisse des ersten Quartals übertrafen unsere Erwartungen und positionieren uns gut für den Rest des Jahres 2021", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer von Primo. "Unsere starken Ergebnisse sind beeindruckend, wenn man bedenkt, dass wir in den ersten Tagen der Pandemie die Auswirkungen der Vorratshaltung zu spüren bekamen. Unser positiver Schwung zu Beginn des zweiten Quartals in Verbindung mit den Fortschritten bei unseren wichtigsten strategischen Initiativen unterstützt unsere Entscheidung, die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr um 10 Mio. US-Dollar auf 380 bis 390 Mio. US-Dollar anzuheben."AUSBLICKPrimo strebt die folgenden Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftsbereichen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2021 an:Q2 2021 GJ 2021Reichweite Reichweite(US-Dollar in Niedrig Hoch Niedrig HochMillionen)Umsatz 490 US-Dollar 510 US-Dollar + ~5%Bereinigtes EBITDA 90 US-Dollar 95 US-Dollar 380 US-Dollar 390 US-DollarBarsteuern -- ~ 15 US-DollarZinsen -- ~ 68 US-DollarCapEx -- ~ 135 US-DollarTELEFONKONFERENZ ZUM ERGEBNIS DES ERSTEN QUARTALS 2021Primo Water Corporation veranstaltet heute, am 6. Mai 2021, um 10:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals, die wie folgt abgerufen werden kann:Nordamerika: (888) 231-8191International: (647) 427-7450Konferenz-ID:2174707Eine Diapräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Webseite von Primo verfügbar sein unter https://www.primowatercorp.com . Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und im Abschnitt "Investor Relations" der Webseite für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung zur Wiedergabe archiviert.GLOBALE ENTWICKLUNG IM ERSTEN QUARTAL - FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE- Der Umsatz stieg um 1 % auf 478 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 474 Mio. US-Dollar (Rückgang um 1 % ohne Berücksichtigung von Devisen). Der Anstieg ist in erster Linie auf den Vorteil einer vollen Periode aus der früheren Primo-Akquisition und die gestiegene Nachfrage nach Produkten und Services von Privatkunden zurückzuführen, die teilweise durch niedrigere Umsätze aus Kaffeeservices und dem gewerblichen Kundenstamm von Water Direct ausgeglichen wurden. Das Umsatzwachstum nach Channel ist unten tabellarisch dargestellt:Für die drei Monate zum Ende des Geschäftsjahres(in Millionen von US-Dollar) 3. April2021 28. März2020 Veränderung %VeränderunUmsatz, nettoWasser direkt/Wasseraustausch US-Dollar 287,6 US-Dolla 295, US-Dolla (7,6 -3 %r 2 r )Wassernachfüllung/Wasserfiltratio 53,0 30,8 22,2 72%Sonstiges Wasser 56,3 55,4 0,9 2%Wasserspender 15,0 5,9 9,1 154%andere 66,5 86,9 (20,4) -23%Umsatz, netto wie berichtet US-Dollar 478,4 US-Dolla 474, US-Dolla 4,2 1%r 2 rEinfluss von Wechselkursen (8,1) - (8,1) k.A.Umsatzerlöse ohne Währungseffekte US-Dollar 470,3 US-Dolla 474, US-Dolla (3,9 -1 %r 2 r )- Der Bruttogewinn verringerte sich um 3 % auf 265 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 273 Mio. US-Dollar. Die Bruttomarge lag bei 55,3 % im Vergleich zu 57,6 %, was auf das geringere Volumen zurückzuführen ist, das zu höheren Umsatzkosten pro Einheit führte.- Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sanken um 3 % auf 248 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 255 Mio. US-Dollar. Der Rückgang ist auf niedrigere Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen, die sich aus Kostensenkungsinitiativen als Reaktion auf COVID 19 und die Nutzung von Synergien ergaben, teilweise ausgeglichen durch die Hinzunahme des Altgeschäfts Primo.- Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust pro verwässerter Aktie beliefen sich auf 10 Millionen US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro verwässerter Aktie von 27 Millionen US-Dollar bzw. 0,19 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn und einem bereinigten Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 11 Mio. US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar.- Das bereinigte EBITDA stieg um 8 % auf 76 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 70 Mio. US-Dollar. Der Anstieg ist in erster Linie auf die gestiegene Nachfrage nach Produkten und Services von Privatkunden, die fortgesetzte Verbesserung des operativen Leverage, die Akquisition von Primo und die Realisierung von Synergien zurückzuführen. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 110 Basispunkte auf 15,9 %.- Der Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 29 Mio. US-Dollar abzüglich der Investitionen in Höhe von 27 Mio. US-Dollar führte zu einem freien Cashflow in Höhe von 2 Mio. US-Dollar bzw. einem bereinigten freien Cashflow in Höhe von 8 Mio. US-Dollar (bereinigt um die in Anhang 7 aufgeführten Posten), verglichen mit einem bereinigten freien Cashflow von (5) Mio. US-Dollar im Vorjahr.ENTWICKLUNG DER BERICHTSSEGMENTE IM ERSTEN QUARTAL - FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHENordamerika- Der Umsatz stieg um 4 % auf 366 Mio. US-Dollar, bedingt durch den Vorteil einer vollen Periode aus der früheren Primo-Akquisition und der gestiegenen Nachfrage nach Produkten und Serviceleistungen für Privatkunden, teilweise ausgeglichen durch niedrigere Umsätze mit unserem gewerblichen Kundenstamm Water Direct und den Kaffeeservices.Für die drei Monate zum Ende des Geschäftsjahres(in Millionen von US-Dollar) 3. April2021 28. März2020 Veränderung %VeränderunUmsatz, nettoWasser direkt/Wasseraustausch US-Dollar 238,8 US-Dollar 237, US-Dolla 1,4 1%4 rWassernachfüllung/Wasserfiltratio 45,1 23,7 21,4 90%Sonstiges Wasser 40,9 42,2 (1,3) -3 %Wasserspender 15,0 5,9 9,1 154 %andere 25,7 41,5 (15,8) -38 %Umsatz, netto wie berichtet US-Dollar 365,5 US-Dollar 350, US-Dolla 14, 4 %7 r 8Einfluss von Wechselkursen (0,9) - (0,9) k.A.Umsatzerlöse ohne Währungseffekte US-Dollar 364,6 US-Dollar 350, US-Dolla 13, 4 %7 r 9Rest der Welt ("ROW")- Der Umsatz verringerte sich um 9 % auf 113 Mio. US-Dollar, bedingt durch geringere Umsätze im Bereich der kommerziellen Water Direct-Kunden und der Kaffee-Services.INFORMATIONEN ZUR PRIMO WATER CORPORATIONPrimo Water Corporation ist ein führender Anbieter von reinen Wasserlösungen in Nordamerika, Europa und Israel und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 2,0 Milliarden US-Dollar. Primo arbeitet größtenteils mit einem wiederkehrenden Umsatzmodell für Rasiermesser/Rasierklingen. Das Rasiermesser im Umsatzmodell von Primo ist die branchenführende Palette an eleganten und innovativen Ausgabegeräten, die über große Einzelhändler und online zu verschiedenen Preispunkten verkauft oder an Kunden vermietet werden. Das Ausgabegerät trägt dazu bei, die Marktdurchdringung in den Haushalten zu erhöhen, was zu wiederkehrenden Käufen von Primos Rasierklingenangebot führt. Das Angebot von Primo für Rasierklingen besteht aus Water Direct, Water Exchange und Water Refill. Über sein Water Direct-Geschäft stellt Primo in 21 Ländern nachhaltige Lösungen für die Flüssigkeitsversorgung bereit, die direkt an die Haustür des Kunden geliefert werden, sei es zu Hause oder in Gewerbebetrieben. Über seine Geschäftsbereiche Water Exchange und Water Refill bietet Primo an über 13.000 Standorten vorgefüllte und wiederverwendbare Behälter und an ca. 22.000 Standorten Wassernachfüllgeräte an. Primo bietet außerdem Wasserfiltrationsgeräte in 21 Ländern an und nimmt damit eine Top-Fünf-Position ein.Die Wasserlösungen von Primo erweitern den Zugang der Verbraucher zu gereinigtem, Quell- und Mineralwasser, um einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil zu fördern und gleichzeitig Plastikmüll und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Primo hat sich den Standards der Wasserwirtschaft verpflichtet und ist stolz darauf, Partner der International Bottled Water Association (IBWA) in Nordamerika sowie der Watercoolers Europe (WE) zu sein, die die strikte Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Regulierungsstandards zum Wohle des Verbraucherschutzes gewährleisten.Primo hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida (USA). Weitere Informationen finden Sie auf www.primowatercorp.com .Nicht-GAAP-KennzahlenZur Ergänzung der nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Primo bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Primo schließt aus den GAAP-Umsätzen die Auswirkungen von Wechselkursen aus, um deren Einfluss von der Ertragslage von Primo zu trennen. Primo verwendet den bereinigten Jahresüberschuss (-fehlbetrag), den bereinigten Jahresüberschuss (-fehlbetrag) je verwässerter Aktie und das bereinigte EBITDA, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Primo diese bereinigten Finanzergebnisse bei der Steuerung des Unternehmens verwendet, ist das Management der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren nützlich sind, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Primo und die Leistung des Managements unabhängig zu bewerten und zu verstehen. Darüber hinaus ergänzt Primo seine Berichterstattung über den Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt wurde, durch die Ausklammerung von Zugängen zu Sachanlagen, um den freien Cashflow darzustellen, und durch die Ausklammerung der in den Anlagen aufgeführten Posten, um den bereinigten freien Cashflow darzustellen. Das Management ist der Ansicht, dass diese Informationen für Investoren nützlich sind, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Vergleichsgruppe zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu beurteilen, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. In Bezug auf unsere Erwartungen an die Performance von Primo ist eine Überleitung des geschätzten bereinigten EBITDA für das zweite Quartal 2021 und das Gesamtjahr 2021 nicht möglich, da wir bestimmte Beträge nicht mit der Genauigkeit quantifizieren können, die für die entsprechenden GAAP-Kennzahlen erforderlich wäre, ohne dass ein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht. Zu diesen Punkten gehören Steuern, Zinskosten, die anfallen würden, wenn das Unternehmen Schulden emittieren würde, und Kosten für den Erwerb und/oder den Verkauf eines Unternehmens, wenn das Unternehmen solche Transaktionen durchführen würde, was unsere Finanzergebnisse erheblich beeinflussen könnte. Diese Punkte hängen von sehr variablen Faktoren ab, und eine solche Überleitungsrechnung würde einen Grad an Präzision implizieren, der für Investoren verwirrend oder irreführend wäre. Wir gehen davon aus, dass die Variabilität dieser Faktoren einen signifikanten und potenziell unvorhersehbaren Einfluss auf unsere zukünftigen GAAP-Finanzergebnisse haben wird. Die oben beschriebenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen stellen eine Ergänzung zu den nach GAAP erstellten Abschlüssen von Primo dar und sollen nicht als höherwertig oder als Ersatz für diese angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen Nicht-GAAP-Kennzahlen die Einschätzung des Managements zu bestimmten Positionen wider und können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.Safe Harbor-ErklärungDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Beiträge im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Projektionen zu dem Zeitpunkt, zu dem Primo diese Beiträge macht, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Beiträge sind mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden, und Primo weist darauf hin, dass verschiedene wichtige Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Beiträgen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Beiträge umfassen unter anderem Aussagen zu zukünftigen finanziellen und operativen Trends und Ergebnissen (einschließlich des Ausblicks von Primo auf den Umsatz und das bereinigte EBITDA des zweiten Quartals 2021) und damit zusammenhängende Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Beiträge beruhen auf Annahmen über aktuelle Planungen und Schätzungen des Managements. Das Management hält diese Annahmen für angemessen, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen.Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Auswirkungen der Ausbreitung von COVID-19, damit zusammenhängende Regierungsmaßnahmen und unsere Strategie als Reaktion darauf auf unser Geschäft, unsere Finanz- und Ertragslage; unsere Fähigkeit, auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; Schwankungen der Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder uns gegen solche steigenden Kosten abzusichern, sowie die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unsere Absatzmengen; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen mit unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb erfolgreich zu führen; Währungsschwankungen, die sich nachteilig auf den Wechselkurs zwischen den U. S. Dollar und dem britischen Pfund, dem Wechselkurs zwischen dem Euro, dem kanadischen Dollar und anderen Währungen sowie dem Wechselkurs zwischen dem britischen Pfund und dem Euro; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen nachteiligen Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen auf unsere Finanzergebnisse; jegliche Unterbrechung der Produktion in unseren Produktionsstätten; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrecht zu erhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Saisonabhängigkeit unseres Geschäfts und die Auswirkungen ungünstiger Witterungsbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsbezogener Art; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Transaktionen oder anderen strategischen Gelegenheiten, die wir verfolgen, vollständig zu realisieren; unsere Fähigkeit, Kostensynergien unserer Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; unsere begrenzten Entschädigungsrechte im Zusammenhang mit der Primo-Akquisition; Risiken im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten; unsere Fähigkeit, die Verpflichtungen aus unseren Vereinbarungen zu erfüllen, und das Risiko eines weiteren Anstiegs unserer Verschuldung; unsere Fähigkeit, die Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Vereinbarungen einzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Fremdkapitalkosten erhöhen könnten; die Aufnahme erheblicher Schulden zur Finanzierung unserer Akquisitionen; unsere Fähigkeit, neues Management zu rekrutieren, zu behalten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; die Einhaltung von Produktgesundheits- und -sicherheitsstandards; die Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; die Haftung und Schädigung unseres Rufs infolge von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Änderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken, die mit unseren internationalen Aktivitäten verbunden sind, angemessen zu bewältigen und Schwierigkeiten bei der Compliance mit Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des U. S. Foreign Corrupt Practices Act, zu bewältigen. U.S. Foreign Corrupt Practices Act und U.K. Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, vertrauliche Daten unserer Kunden, Kreditkarteninformationen oder andere private Daten unserer Mitarbeiter oder unseres Unternehmens sicher aufzubewahren; unsere Fähigkeit, unsere vierteljährliche Dividende aufrechtzuerhalten; oder Änderungen der Kreditwürdigkeit.Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht erschöpfend. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Beiträge setzen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Dokuments Gültigkeit haben. Website: www.primowatercorp.com