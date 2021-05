Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die europäischen Aktienmarktindices hätten ihren Anstieg auch im März fortgesetzt und das 1. Quartal 2021 nicht weit von dem vor der Pandemie verzeichneten Niveau geschlossen. In der Tat würden sich die wirtschaftlichen Aussichten aufhellen, da sukzessive Konjunkturprogramme aufgelegt würden. Die Unterstützung der Zentralbank über die regulierten Zinssätze und die indirekte Unterstützung der Unternehmen über die Vergabe von Bankgarantien hätten ebenfalls zu einer Eingrenzung der Auswirkungen der Pandemie beigetragen. Diese Liquiditätsströme würden in Finanzanlagen, insbesondere in Aktien, fließen. ...

