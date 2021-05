Victory Squares Portfoliounternehmen Hydreight gibt Update zu Geschäftsexpansion, Umsatzsteigerung und schnellem Wachstum im ersten Quartal 2021

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

30 neue Standorte / Betriebe in Amerika kamen im ersten Quartal 2021 zur Hydreight-Familie dazu, verglichen mit 7 im ersten Quartal 2020. Das entspricht einem Anstieg der Betriebsstätten um 430 %.

Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, im Jahr 2021 einen Umsatz von 2.500.000 US-Dollar im Bereich Mobile Medical zu erzielen.

Der gesamte Serviceumsatz in Q1 ist im Vergleich zum gesamten Jahr 2020 um über 850 % gestiegen

Hydreight hat in allen Geschäftsbereichen, einschließlich beim Online-Apotheken-Geschäft, dem mobilen medizinischen Vertrieb, der Softwarelizenzierung und der Geschäftspartnersoftware, einen erheblichen Umsatzanstieg verzeichnet

Zu den neuen Geschäftsregionen für Hydreight gehören: New York, DC, Arkansas, Alabama und Nebraska, womit die Gesamtzahl der bedienten US-Bundesstaaten auf 31 steigt. Das Unternehmen erwartet, bis Ende des dritten Quartals 2021 in allen 50 US-Bundesstaaten tätig zu sein

Vancouver, BC - 10. Mai 2021 - Victory Square Technologies Inc. ("Victory Square" oder das "Unternehmen") (WKN: A2DS94 - CSE: VST), ein Unternehmen, das Investoren Zugang zu einem vielfältigen Portfolio von Internetunternehmen der nächsten Generation in Schlüsselsektoren bietet, darunter: Circular Economy, digitale Gesundheit, Gaming, Blockchain, AR/VR, Cybersicherheit und Fintech, freut sich, ein Update zum hundertprozentigen Portfoliounternehmen IV Hydreight Inc. ("Hydreight") über die Geschäftsexpansion, den Umsatz und das schnelle Wachstum in Q1 2021 geben zu können.

Hydreight wurde 2018 gegründet und bietet einen einzigartigen, maßgeschneiderten, proprietären Telemedizinservice, der es Nutzern ermöglicht, vertrauliche Gesundheits- & Wellness- und/oder medizinische Dienstleistungen zu Hause, im Hotel, im Büro oder wo auch immer sie diskrete Hilfe benötigen, zu buchen. Das Geschäftsmodell von Hydreight nutzt die dezentrale Gesundheitsversorgung, um hochwertige telemedizinische, medizinische, Gesundheits- und Wellness-Dienstleistungen auf effiziente, skalierbare und kostengünstige Weise der breiten Masse zugänglich zu machen.

Hydreight bietet in 31 US-Bundesstaaten eine breite Palette an mobilen und telemedizinischen Dienstleistungen an. Das Unternehmen hat wichtige Beziehungen und Liefernetzwerkketten mit wichtigen Anbietern aufgebaut, darunter: Medline, Mckesson, Allergan (Botox), Galderma und zahlreichen Apotheken. Neben der Erbringung von telemedizinischen Dienstleistungen bietet Hydreight auch eine Reihe von Gesundheits- und Wellnessprotokollen an, die Infusionen, Botox, COVID-19-Tests und andere medizinische und Medispa-Behandlungen umfassen.

Hydreight ist ein in den USA zertifizierter Anbieter von E-Skripten und Telemedizin, der es dem Verbraucher ermöglicht, online und oder über persönliche oder telemedizinische Plattformen bei zertifizierten und registrierten Gesundheitsexperten zu bestellen.

Das erste Quartal 2021 war für das Unternehmen sehr produktiv. Im Februar wurde Hydreight von Victory Square übernommen und in die Gruppe der Portfoliounternehmen des Unternehmens aufgenommen, die sich auf den Bereich der digitalen Gesundheit konzentrieren.

Geschäftsexpansion

Am 31. März 2021 gab Hydreight eine strategische Partnerschaft mit Victory Square Health in Brasilien bekannt, um das Produktangebot im Bereich Telemedizin in Südamerika zu erweitern.

Seit Januar dieses Jahres hat Hydreight sein Produktangebot und seine Standorte um weitere 30 Filialen in den Vereinigten Staaten erweitert. Diese massive Expansion hat es Hydreight ermöglicht, von Skaleneffekten zu profitieren. Es gab eine große Nachfrage von potenziellen Franchisepartnern in den gesamten Vereinigten Staaten, und Hydreight ist dabei, den "Partnerprozess" zu optimieren, um das schnelle Wachstum seines Geschäftsmodells für mobile und telemedizinische Dienste fortzusetzen.

Zu den neuen Regionen, in denen Hydreight aktiv ist, gehören: New York, Washington DC, Arkansas, Alabama und Nebraska, womit die Gesamtzahl der von Hydreight bedienten US-Bundesstaaten auf 31 ansteigt. Hydreight rechnet damit, bis Ende 2021 in alle 50 US-Bundesstaaten zu expandieren und operativ tätig zu sein.

Neues Angebot: Premiere Medical Insurance

Hydreight hat den Automatisierungsprozess abgeschlossen, um Gästen und Versicherungsanbietern die Nutzung eines automatisierten Versicherungsverifizierungsprozesses in Verbindung mit den Premium-Dienstleistungen und -Verfahren von Hydreight zu ermöglichen.

Der Kunde nutzt einfach den schnellen 30-Sekunden-Versicherungsprüfungsprozess in der App, der dem Kunden einen detaillierten Bericht über seinen Versicherungsschutz von seinem jeweiligen Versicherungsanbieter liefert. Um mit der Buchung fortzufahren, muss dann nur noch per Kreditkarte bezahlt werden.

Für den Mediziner entfällt dank der einzigartigen nationalen Unternehmensstruktur von Hydreight in den USA der Aufwand für die Abrechnung mit der Versicherung und die Überweisung an den Kunden, so dass die Buchung, die Zahlung an den Hydreight-Anbieter und die Rückerstattung an den Kunden nahtlos und ohne Zeit- und Kostenaufwand erfolgen.

Hydreight geht davon aus, dass dieser erstklassige Abrechnungsprozess viele neue Partner aus dem Gesundheitswesen für sein schlüsselfertiges Geschäftsmodell begeistern wird. Die Abrechnung und die damit verbundenen Kosten können die meisten medizinischen Dienstleister im Durchschnitt mehr als 20 % ihrer Bruttoeinnahmen kosten.

Hydreight sieht in dieser neuen Abrechnungsfunktion einen Wendepunkt für die Branche und möchte mit dem nahenden Sommer, in dem Dehydrierung und damit verbundene Verletzungen zusammen mit Krankenhaus- und Notaufnahmebesuchen exponentiell zunehmen, in den B2B-Bereich der Gesundheitsvorsorge expandieren.

Shane Madden, Gründer und CEO von Hydreight, sagte: "Seit unserer Übernahme durch Victory Square kann Hydreight von dem umfangreichen Netzwerk profitieren, das Victory Square seinen Portfoliounternehmen zur Verfügung stellt." "Unsere aufregende neue App für die mobile Abrechnung steht in direktem Zusammenhang mit dem Team und der Palette von Produkten und Dienstleistungen, die bei und durch Victory Square verfügbar sind, und ich bin sicher, dass dieser Prozess ein Game Changer für unsere Branche und für Hydreight sein wird."

Im Namen des Board of Directors

Shafin Diamond Tejani

Director und Chief Executive Officer

Victory Square Technologies Inc.

www.victorysquare.com

Für weitere Informationen zu Victory Square, kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations Kontakt: Edge Communications Group

Email: ir@victorysquare.com

Telefon: +1 604 293-9166



Media Relations Kontakt: Howard Blank, Director

Email: howard@victorysquare.com

Telefon: +1 604 928-6066

Über Victory Square Technologies Inc.

Victory Square (VST) baut, erwirbt und investiert in vielversprechende Startups und stellt dann die für ein schnelles Wachstum notwendigen Führungskräfte und Ressourcen zur Verfügung. Das Spezialgebiet von VST sind innovative Technologien, die die vierte industrielle Revolution prägen. Unser Unternehmensportfolio besteht aus mehr als 20 globalen Unternehmen, die KI, VR/AR und Blockchain nutzen, um so unterschiedliche Sektoren wie FinTech, Versicherungen, Gesundheit und Gaming zu verändern.

Was wir für Startups anders machen

VST ist kein gewöhnlicher Investor. Wir wollen sicherstellen, dass jedes Unternehmen in unserem Portfolio erfolgreich ist, denn wir haben ein echtes Interesse an der Sache. Unser Geheimnis beginnt mit der Auswahl von Startups, die echte Lösungen haben, nicht nur Ideen. Wir bringen Sie mit erfahrenen Talenten in den Bereichen Produkt, Technik, Kundenakquise und mehr zusammen. Dann lassen wir Sie das tun, was Sie am besten können - bauen, innovieren und umwälzen. In 24-36 Monaten werden Sie skalieren und bereit sein, zu monetarisieren.

Was wir für Investoren anders machen

VST ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und ist an der Canadian Securities Exchange (VST), der Frankfurter Börse (WKN: A2DS94 / Ticker: 6F6) und dem OTCQX (VSQTF) gelistet. Für Investoren bieten wir einen frühen Zugang zu den nächsten Unicorns, bevor sie zu Unicorns werden. Unser Portfolio stellt eine einzigartig liquide und sichere Möglichkeit für Investoren dar, Zugang zu den neuesten Spitzentechnologien zu erhalten. Da wir uns auf marktreife Lösungen konzentrieren, die sich schnell skalieren lassen, sind wir in der Lage, starke und stabile Renditen zu erzielen und gleichzeitig aufstrebende globale Trends mit großen Vorteilen zu nutzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.victorysquare.com.

ÜBER DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE (CSE)

Die Canadian Securities Exchange, kurz CSE, wird von CNSX Markets Inc. betrieben. Die CSE wurde 2004 als Börse anerkannt und nahm 2003 ihren Betrieb auf, um eine moderne und effiziente Alternative für Unternehmen zu bieten, die Zugang zu den kanadischen öffentlichen Kapitalmärkten suchen.

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.





Rechtliche Hinweise:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Alle hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vor.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die anzubietenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder gemäß den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft oder geliefert werden, außer im Rahmen bestimmter Transaktionen, die von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und aller anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen sind. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Kanada oder in einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich ist.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftsaussichten von Victory Square beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die künftige Performance, die Umsetzung der Geschäftsstrategie, das künftige Wachstum, die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von Victory Square und der zugehörigen Tochtergesellschaften sowie andere Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Wörter wie "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "setzt fort", "projiziert", "potenziell", "möglich", "erwägt", "anstreben" oder ähnliche Ausdrücke verwenden oder solche zukünftigen oder bedingten Verben wie "kann", "könnte", "wird", "könnte", "sollte" oder "würde" verwenden oder anderweitig durch grammatikalische Konstruktion, Formulierung oder Kontext als zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet sein. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Managements von Victory Square. Obwohl Victory Square davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf sie verlassen, da Victory Square keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen Aussagen enthaltenen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Victory Square lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.



Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58290Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58290&tr=1



