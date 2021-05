Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind solide in das Jahr 2021 gestartet - das operative Ergebnis legte gar um 39% zu. Die Vertragszugänge stiegen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitrum um 2% auf 1,9 Mio. Stück. Der Vertragsbestand beläuft sich auf 21,9 Mio. Verträge, was einem Plus von 1,3% entspricht. "Pandemiebedingt mussten wir in einigen Regionen Rückgänge beim Neugeschäft hinnehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...