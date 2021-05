DJ Volkswagen Financial erwartet 2021 weiter stabilen Gewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen Finanzdienstleistungen ist trotz eines starken Starts in das neue Jahr weiterhin zurückhaltend für die weitere Entwicklung. "Mit Blick auf die aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht abzuschätzende weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung, rechnen wir für das Jahr 2021 weiterhin mit einem Ergebnis auf Vorjahresniveau", sagte Lars-Henner Santelmann, CEO der Volkswagen Financial Services AG, laut Mitteilung.

Die Vertragszugänge seien im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitrum um 2 Prozent auf 1,9 Millionen Stück gestiegen. Der Vertragsbestand kletterte den weiteren Angaben zufolge um gut 1 Prozent auf 21,9 Millionen Verträge. "Pandemiebedingt mussten wir in einigen Regionen Rückgänge beim Neugeschäft hinnehmen. Diese Rückgänge konnten wir durch starkes Wachstum in anderen Absatzmärkten, wie zum Beispiel China, mehr als kompensieren", so Santelmann.

Die Einnahmen erhöhte VW Financial Services auf 9,85 Milliarden von 10,30 Milliarden Euro, wie seit Veröffentlichung des Quartalsberichts der Volkswagen AG vergangene Woche bekannt. Das operative Ergebnis kletterte um 39 Prozent auf 908 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 09:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.