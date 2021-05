Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Vergangenen Freitag stiegen sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 mal wieder auf neue Rekordhochs. Das Jobwachstum in den USA hat im April einen überraschenden Rückschlag erlitten. Die Zahlen wurden vom Markt jedoch positiv aufgenommen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Barrick Gold, Kupfer, Freeport McMoRan, Beyond Meat, BioNTech, Visa, Mastercard, PayPal und WW. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.