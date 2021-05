Hannover (www.anleihencheck.de) - Unsicherheiten gibt es immer wieder - das war eine der Erkenntnisse der letzten Tage, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Trotz nun zügig verlaufender Impfkampagnen beiderseits des Atlantiks und Ärmelkanals kämen immer wieder Fragen auf, ob die Coronakrise bereits so überstanden sei, wie es die Finanzmärkte derzeit schon einpreisen würden. Zudem sehe es in anderen Regionen der Welt noch sehr kritisch aus! Der bemerkenswert ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht habe ebenfalls für Irritationen gesorgt. Hinzu komme, dass auch ein Positivszenario nicht ganz unwahrscheinlich sei und seine Tücken habe: Eine durch die extrem expansive Fiskal- und Geldpolitik gepushte überschäumende Konjunktur könnte die Inflation so stark entfachen, dass die Zinsen zunächst weiter ansteigen müssten, aufgrund eines dann aber wieder deutlich rückläufigen Konjunkturverlaufs eigentlich wieder fallen sollten. Wenn zudem eine ehemalige Notenbankchefin und aktuelle Finanzministerin wie Janet Yellen Äußerungen über die Zinsaussichten macht, die missverstanden werden (können), dann sind Kursturbulenzen wie im Verlauf der letzten Tage die Folge, so die Analysten der NORD/LB. ...

