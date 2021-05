Catania, Italien (ots/PRNewswire) - SmartBug ist ein italienisches Start-up, das sich darauf vorbereitet, sein Heimautomatisierungs-Ökosystem auf Kickstarter weltweit zu starten. SmartBug ist ein Smart-Home-System, mit dem Benutzer ihr Haus automatisieren können. Eine echte Revolution im Bereich Smart Home und Hausautomation: eine disruptive Alternative auf dem Markt, die kollaborative Technologie und personalisierte Dienste in einem eleganten und reibungslosen Gerät vereint. Ohne Hub bietet es eine Reihe von Plugins mit unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten.Ein berührungs- und gestengesteuerter Wandschalter, entwickelt für alle, die ein minimalistisches und dezentes Design beibehalten wollen, ohne auf Technik zu verzichten. Genau wie in der Theorie der "intelligenten Schwärme" können die im Haus installierten SmartBugs - während sie die alten Wandschalter ersetzen - untereinander durch eine Lösung zusammenarbeiten, die WiFi, Bluetooth und IR in Abhängigkeit von einem dezentralen System integriert, das eine Peer-to-Peer-Strategie jenseits der modernen Cloud-Technologie teilt. Das Mesh-Netzwerk ermöglicht eine Verbindung zwischen den verschiedenen SmartBugs, wodurch ein Netzwerk entsteht, das keine Signalverstärker benötigt. Mit der eingebauten IR-Led übersetzen die Empfänger die Lichtimpulse in Befehle, damit das Gerät die Klimaanlage einschalten oder den Fernsehkanal wechseln kann. Mit SmartBug kann der Benutzer die herkömmlichste Technik über eine intelligente App steuern, die auf das Smartphone heruntergeladen werden kann, wo sie alle Codes speichert und so unendliche Möglichkeiten bietet. Während ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor die Steuerung jeder Umgebung und der HLK (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) ermöglicht. Es kann sich auch mit den Wetterstationen im Internet verbinden und sich auf die Bedürfnisse des Haushalts vorbereiten.Mit einem hochwertigen digitalen Mikrofon und einem Summer kann jeder SmartBug die Sprachbefehle aller Smart-Home-Funktionen verwalten. Genauso wie die virtuellen Assistenten von Amazon, Google und Apple, auch wenn es letztere nicht gibt. Die Mithörfunktion kann beliebig ein- und ausgeschaltet werden und ermöglicht so, die Anwesenheit von Personen, gefährliche Situationen (Hilferufe) oder verdächtige Geräusche (Alarmfunktion) zu bemerken.SmartBug ist auch ein intelligentes Steuerungs-Ökosystem, das es ermöglicht, Geld zu sparen, indem es übermäßige Energielasten schnell erkennt und verwaltet und das Auslösen des Schutzschalters vermeidet. SmartBug kann den Stromverbrauch messen und kontrollieren, durch den Stromzähler oder den Stromverbrauch eines einzelnen Geräts durch ein Überwachungs-Dashboard, das es ermöglicht, den ökologischen Fußabdruck und die nachhaltige Lebensqualität im eigenen Haus zu bestimmen.SmartBug wird Ende Mai 2021 seine Kickstarter-Kampagne starten, mit dem Ziel, dieses Smart-Home-Ökosystem auf dem globalen Markt einzuführen.Informationen zu SmartBug:Website: www.smartbug.itPressemappe: https://spark.adobe.com/page/DR1EHQtGZb444/Vorbestellungsseite: https://smartbug.lpages.co/smart-bug/SmartBug ist ein Unternehmen, das bei der italienischen Handelskammer unter den innovativen Start-ups registriert wurde. Das Ende 2019 gegründete SmartBug ist ein globales Fabless-Unternehmen, dessen primäres Ziel die Entwicklung neuer Produkte und Technologien für die aufstrebenden Märkte ist. Mit starker Innovationskraft will sich SmartBug als treibende Technologie im Smart-Home-Markt und in den verschiedenen technologischen Bereichen des Home-Ökosystems etablieren. Darunter finden wir mobile Technologien mit hoher Energie-Nachhaltigkeit, effiziente Hausautomatisierungslösungen und eine Vielzahl von Anwendungen, die sich um die Schaffung von intelligenten Umgebungen drehen, die sich selbstständig, proaktiv und spezifisch an die Bedürfnisse und Ziele des Benutzers anpassen, um ihn in seinem Alltag zu unterstützen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1505425/SmartBug_Logo.jpgOriginal-Content von: SmartBug, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155505/4911845