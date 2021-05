DJ press1 / Naturnahe Gartengestaltung mit neuen Betonstein-Elementen

Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Naturnahe Gartengestaltung mit neuen Betonstein-Elementen (press1) - WESERWABEN(R) hat sein Sortiment an Mauersystemen, Terrassen- und Beckenrandsteinen um innovative Neuentwicklungen erweitert. Fühlbar CRUSH(R): Mauern und Mauerabdeckung für den Garten Wie erweckt man Betonsteine zum Leben? Insbesondere durch die Farbgebung und die Oberflächengestaltung. Mit Hilfe eines neuen Bearbeitungsverfahren ist es WESERWABEN(R) gelungen, den authentischen Natursteinlook auch fühlbar zu machen. Die neue strukturierte Steinoberfläche CRUSH(R) hat was vom rauen Charme echter Steinmauern - daran bleibt nicht nur das Auge hängen. Die außergewöhnliche CRUSH(R)-Oberfläche gibt es derzeit beim extravaganten, mit zahlreichen Accessoires ausgestatteten Mauersystem Vario-Line(R) im Farbton Silber-Anthrazit CRUSH(R). Und beim flacheren Mauersystem Trend-Line, das sich ebenso gut zur Gestaltung kleinerer Gärten eignet, im Farbton Lava Anthrazit CRUSH(R). Das umfangreiche Sortiment der Mauerabdeckungen wurde ebenfalls um die CRUSH(R)-Oberfläche ergänzt, in Silbergrau CRUSH(R) und Lava Anthrazit CRUSH(R). Long-Format: Die Trendlänge jetzt auch als Beckenrandstein Weniger Fugen, mehr Fläche - das im letzten Jahr aufgelegte Long-Format im Mauersystem Trend-Line ist zum Trend-Format geworden. Daher wurde auch das Mauersystem Vario-Line(R) um ein 60-Zentimeter-Long-Format ergänzt. Die Long-Variante umfasst Mauerstein, Abschlussstein und den LED-Einsatzstein, mit dem sich stimmungsvolle Licht-Mauern auf einfache Weise gestalten lassen. Mit der Wetcast-Beckenrandstein-Linie Licia bringt WESERWABEN(R) den ersten Beckenrandstein im Long-Format auf den Markt. Elegante und großzügige Optik gepaart mit rutschfestem Badespaß. Erhältlich in den Farben Perlgrau und Champagne. Damit echtes Urlaubsflair aufkommt, lässt sich mit der passenden Licia-Terrassenplatte im quadratischen Format eine behagliche Poolumgebung gestalten. Naturnah, stilvoll, zeitsparend. Mit der Betonstein-Marke WESERWABEN(R) wird jeder Garten zum Geheimtipp für erholsame Stunden und gesellige Abende. Fühlen Sie mal rein ... Der neue Produktkatalog von WESERWABEN(R) weckt die Sinne. Schon auf dem Titelblatt wird fühlbar, was die neue CRUSH(R)-Oberfläche ausmacht. Zudem bekommen Sie jede Menge Anregungen für Ihre Gartengestaltung mit den WESERWABEN(R)-Betonsteinelementen. Der Katalog liegt für Sie im Baustoffhandel aus. Sollte er vergriffen sein, können Sie ihn auch als E- Katalog auf den WESERWABEN(R)-Webseiten einsehen. Mit der Marke WESERWABEN(R) bietet die WESER Bauelemente Werk GmbH aus Rinteln rund um die Haus- und Gartengestaltung ein hochwertiges und variantenreich aufeinander abgestimmtes Sortiment an Mauersystemen, Mauer- und Pfeilerabdeckungen, Beckenrandsteinen und Terrassenplatten in verschiedenen natürlichen Optiken. Kontakt WESER Bauelemente-Werk GmbH Melanie Wicknig Alte Todenmanner Straße 39 31737 Rinteln 05751 9604-30 mailto:wicknig@weserwaben.de http://www.weserwaben.de Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/ibot/db/press1.ADENION_1620643302.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Naturnahe Gartengestaltung mit neuen Betonstein-Elementen (jpg, 85 KByte) [Quelle/Bildnachweis: WESER Bauelemente-Werk GmbH] Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 10:15 ET (14:15 GMT)