NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung sind die US-Aktienmärkte in die neue Woche gestartet. Während die Standardwerte an der Wall Street am Montag an ihren jüngsten Rekordkurs anknüpften und fester tendierten, verbuchten die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich klare Verluste. Experten zufolge ist eine baldige Straffung der amerikanischen Geldpolitik erst einmal vom Tisch, nachdem am Freitag der Arbeitsmarktbericht enttäuscht hatte.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel erstmals über die vielbeachtete Marke von 35 000 Punkten und markierte den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch. Danach bröckelte der US-Leitindex zwar etwas ab, notierte aber immer noch 0,54 Prozent höher bei 34 966,56 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,27 Prozent auf 4221,04 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 1,72 Prozent auf 13 483,54 Punkte ab.

Die Technologieaktien litten Händlern zufolge unter steigenden Rohstoffpreisen, die Sorgen schürten, dass die Inflation das Wachstum in der größten Volkswirtschaft der Welt zum Entgleisen bringen könnte. "Die Leute haben sich zu werthaltigen Papieren hingezogen gefühlt - jetzt kann man Wachstum außerhalb der Tech-Branche finden", sagte Keith Lerner, Chef-Marktstratege bei Truist Advisory Services.

Aus Unternehmenssicht standen die Aktien von Biontech erneut im Anlegerfokus. Nach einem deutlichen Rücksetzer in der Vorwoche befinden sich die Papiere des Corona-Impfstoffherstellers wieder auf Erholungskurs und kletterten um 5 Prozent nach oben. Die Europäische Union (EU) kauft bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen Corona-Impfstoff von Biontech beziehungsweise von dessen Kooperationspartner Pfizer .

Beflügelt von einem Milliardengewinn in den ersten drei Monaten will Biontech seine Corona-Impfstoff-Produktion weiter ausbauen und die Forschung in der Krebs-Therapie vorantreiben. Das Mainzer Biotech-Unternehmen erzielte im ersten Quartal dieses Jahres einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden Euro. Im Vergleich zum vierten Quartal 2020 (366,9 Mio) bedeutet dies eine Verdreifachung. Im ersten Quartal 2020 musste Biontech noch einen Nettoverlust von 53 Millionen Euro hinnehmen. Der Umsatz erreichte 2,05 Milliarden Euro, das waren mehr als 70 Mal so viel wie im entsprechenden Zeitraum 2020 (27,7 Mio).

Für die Anteilscheine von Marriott ging es um 3,2 Prozent nach unten. Der bereinigte Gewinn je Aktie des Hotelriesen war zwar im ersten Quartal nicht ganz so stark eingebrochen wie befürchtet. Der Umsatz aber enttäuschte./edh/he

US5719032022, US7170811035, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US09075V1026