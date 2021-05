SANTA CLARA (IT-Times) - Das US-Softwareunternehmen ServiceNow meldete heute eine weitere Akquisition und erwirbt mit Lightstep einen Anbieter von Lösungen zur Überwachung der Softwareentwicklung. ServiceNow Inc. (NYSE: NOW), eine Plattform zur Optimierung von Workflows in Unternehmen und anderen Organisationen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...