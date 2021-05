Generalversammlung Vaudoise Versicherungen Holding AG: Philippe Hebeisen zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt und alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

Lausanne, 10. Mai 2021 - An der 31. ordentlichen Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG, die heute in Lausanne in kleinem Kreis stattfand, haben die Aktionäre Philippe Hebeisen als Nachfolger von Paul-André Sanglard zum Präsidenten gewählt. Den anderen Anträgen des Verwaltungsrats stimmten sie ebenfalls zu.

Entsprechend der Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrats fand die ordentliche Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG in Lausanne in kleinem Rahmen statt, beschränkt auf die statutarische Versammlung und ohne die physische Präsenz der Aktionäre. Das Unternehmen hatte die Aktionäre vorgängig gebeten, sich vertreten zu lassen und ihr Stimmrecht ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Dividende

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht 2020 sowie die entsprechende Jahresrechnung und die konsolidierte Rechnung der Gruppe. Ausserdem wurde die Dividende von CHF 16.- pro Namenaktie B und von CHF 0.30 pro Namenaktie A gutgeheissen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 17. Mai 2021.

Stärkung des Eigenkapitals

Die Generalversammlung entlastete den Verwaltungsrat und genehmigte zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Holding eine Zuweisung von CHF 23 Millionen an die freien Gewinnreserven.

Wiederwahl und Wahl in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss

Philippe Hebeisen wurde als Verwaltungsrat wiedergewählt und neu zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt. Er tritt die Nachfolge von Paul-André Sanglard an, der seit 2009 Verwaltungsratspräsident war und sich nicht zur Wiederwahl gestellt hatte, gemäss den reglementarischen Bestimmungen. Chantal Balet Emery, Eftychia Fischer, Martin Albers, Javier Fernandez-Cid, Peter Kofmel, Cédric Moret und Jean-Philippe Rochat wurden für ein Jahr als Verwaltungsräte wiedergewählt.

Chantal Balet Emery, Eftychia Fischer und Jean-Philippe Rochat wurden für ein Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt.

Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022, sowie der maximale Vergütungsgesamtbetrag, der den Mitgliedern der Direktion für das Geschäftsjahr 2022 ausgerichtet, in Aussicht gestellt oder zugesprochen wird, wurden genehmigt.

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle

Das Notariatsbüro ACTA Notaires Associés in Morges wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Ernst & Young AG, Lausanne, wurde für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle und als Revisor der Rechnung der Gruppe bestätigt.

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die 1895 gegründete Gruppe Vaudoise Versicherungen ist in der ganzen Schweiz tätig. Sie ist eine Allbranchen-Versicherungsgesellschaft und gehört zu den 10 grössten Schweizer Versicherern. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2021 hat sie so 40 Millionen verteilt.

