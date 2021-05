DJ PTA-Adhoc: Wolftank-Adisa Holding AG: Vorstand schlägt nominelle Erhöhung des Grundkapitals vor - Eine Erhöhung der Grundkapitals im Verhältnis 1:2 soll die Liquidität der Aktie erleichtern.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Innsbruck (pta031/10.05.2021/18:01) - Der Vorstand der Wolftank-Adisa Holding AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass bei der am 10.6.2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung die nominelle Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln von derzeit EUR 1.327.556,00 um EUR 2.655.112,00 auf EUR 3.982.668,00 vorgeschlagen wird. Die Kapitalerhöhung soll durch Umwandlung von im Jahresabschluss zum 31.12.2020 ausgewiesenen Rücklagen (Kapitalberichtigung gemäß §§ 1 ff Kapitalberichtigungsgesetz) und Ausgabe von 2.655.112 Stück neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien erfolgen, sodass weiterhin auf jede Stückaktie ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 entfällt.

Unter der Voraussetzung der positiven Beschlussfassung in der Hauptversammlung und der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch, erhalten die Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 1:2 automatisch und kostenlos auf ihren Depots eingebucht.

Ziel der Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln ist es, die Liquidität der Aktien der Gesellschaft zu erhöhen. Durch die vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis 1:2 und die damit verbundene Erhöhung der Anzahl der Aktien, ohne dass der Gesellschaft neue Mittel zugeführt werden, ist zu erwarten, dass sich der Börsenpreis je Aktie nach der Ausgabe der neuen Aktien tendenziell in demselben Verhältnis verringern wird.

Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen, sowie Full-Service Ingenieursdienstleistungen für (LNG- und Wasserstoff-) Tankanlagen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.

Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und wird auf Xetra, an der Münchener, Frankfurter und Düsseldorfer Wertpapierbörse gehandelt.

Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Internetseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter http:// wolftank-holding.com

Aussender: Wolftank-Adisa Holding AG Adresse: Grabenweg 58, 6020 Innsbruck Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Peter Werth Tel.: +43 512 341819 E-Mail: peter.werth@wolftank-holding.com Website: www.wolftank.com

ISIN(s): AT0000A25NJ6 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Frankfurt, XETRA, m:access in München

