Die zurückliegende Börsenwoche war einmal mehr geprägt von einem Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Kaum drohen die Märkte etwas abzukippen, greifen vermeintliche Schnäppchenjäger wieder zu. Doch nach oben hin ist aktuell auch immer wieder die Luft schnell raus. In einer solchen Phase müssen wir einfach auf das schauen, was uns der Markt bietet. Das ist das Thema der heutigen "Börsenwoche". Natürlich liefert Ihnen Mick die wichtigsten Termine der Woche und Jürgen wirft einen Blick auf einige wichtige Charts. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.