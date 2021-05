Eine Punktlandung zum Wochenbeginn legte der DAX heute aufs Börsen-Parkett. Nach einem Handelsverlauf in engen Spannen schloss er ebenso wie am Freitag letzter Woche bei 15.400 Punkten.Ein Blick auf den Vierstundenchart verdeutlicht, dass der DAX am Freitag den Sprung über die Widerstandszone der linken Schulter der vermuteten S-K-S-Formation geschafft hat, nun aber zwischen seinem unterschrittenen Aufwärtstrend und der als kleine Unterstützung fungierende Marke von 15.312 Punkten eingeklemmt ist. Natürlich kann er sich nun unterhalb der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...