NEW YORK (IT-Times) - Die US-Großbank Citigroup hat sich heute zum weltweiten Markt für Online-Werbung geäußert und einen Ausblick auf die kommenden Quartale gegeben, was Aktien von Alphabet, Facebook, Snap und Twitter unter Druck setzte. Die Aktien von Internetunternehmen wie Alphabet Inc. (Google Inc.),...

Den vollständigen Artikel lesen ...