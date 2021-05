Norma Group (NOEJ): der Rücksetzer zum 20er-EMA könnte ideal für einen Long-Einstieg sein! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Starke Nachfrage aus der Automobilindustrie. Gute Zahlen im I.Quartal: Umsatz + 13%, bereinigtes EBIT +47% ggü. Vj. bei Norma Groupe (NOEJ)

Symbol: NOEJ ISIN: DE000A1H8BV3

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Im Halbjahresvergleich liegt die Aktie des Befestigungsherstellers mit rund 44 Prozent im Plus. Vom letzten Pivot-Hoch setze das Wertpapier per Bullenflagge zum 20er-EMA zurück, wo die Verkleinerung der letzten Tageskerzen eine verstärkte Dynamik in den nächsten Tagen andeuteten könnte.

Chart vom 10.05.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 45.00 EUR

Meinung: Das Unternehmen aus dem hessischen Maintal hat zum I. Quartal 2021 gute Zahlen geliefert: Umsatz + 13%, bereinigtes EBITt +47% gegenüber dem Vorjahr. Ursache war vor allem die starke Nachfrage von Seiten der Automobilhersteller.

Mögliches Setup: Mit etwas Rückenwind vom Gesamtmarkt könnte es weiter nach oben gehen. Einstieg wäre beim Überschreiten der letzten Tageskerze, das Kursziel beim zuvor genannten Pivot-Hoch und der Stopp Loss unter dem Tief der vergangenen Tage, wodurch wir gleichzeitig unter das Gap vom 21./22. April rutschen und unseren Trade zusätzlich absichern. Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NOEJ.

Veröffentlichungsdatum: 10.05.2021

