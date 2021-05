Marktbewertung für KI-gestützte Technologie und skalierte Enterprise Go-To-Market

SentinelOne, das führende Unternehmen mit der führenden autonomen Cybersicherheitsplattform, gab heute bekannt, dass es von Gartner als Leader im Magic Quadrant 2021 für Endpunktschutz-Plattformen positioniert wurde1. SentinelOne ist der Ansicht, dass die Platzierung ein Beleg für die innovative Singularity XDR-Plattform des Unternehmens und die skalierte Markteinführung in Rekordzeit ist. Wir sind der Auffassung, dass diese Auszeichnung für eine konkurrenzlose Abstimmung zwischen Produkt und Markt, für Innovation und für eine hervorragende Kundenerfahrung bei einer Vielzahl von Kundenprofilen steht.

"Die moderne Gesellschaft ist digital, und jeder Ort, an dem sich Daten befinden, ist angreifbar. Von Menschen betriebene Produkte können einfach nicht mit der exponentiell wachsenden Bedrohungslandschaft mithalten. Unsere KI-gestützte Technologie ist die automatisierte Lösung für moderne Cyberangriffe", so Tomer Weingarten, CEO und Mitbegründer von SentinelOne. "Wir denken, dass die Auszeichnung als ein Leader im Gartner Magic Quadrant unseren Ansatz bestätigt und mit der Markttraktion übereinstimmt, die wir erfahren. Ich bin stolz darauf, dass unser Team kontinuierlich für Innovation, Skalierung und Wachstum sorgt und das alles, während wir unsere Kunden schützen."

"SentinelOne erlebt ein Hyperwachstum bei der Implementierung neuer Logos sowie bei der Modulerweiterung unseres bestehenden Kundenstamms", sagt Nicholas Warner, COO, SentinelOne. "Wir übertreffen weiterhin Next-Gen- und Legacy-EPP-Anbieter auf der ganzen Welt in vergleichenden Bewertungen, was unsere Fähigkeit verdeutlicht, Cybersicherheit in dem Tempo und Umfang zu adressieren, die moderne Unternehmen aller Größen benötigen, um Angriffe in Maschinengeschwindigkeit abzuwehren."

Mit exzellenten Bewertungen in den Bereichen EDR, EPP und MDR in den Gartner Peer Reviews bietet SentinelOne seinem schnell wachsenden globalen Kundenstamm aus führenden Unternehmen weiterhin eine erstklassige Kundenzufriedenheit. Neben der Auszeichnung als Leader im diesjährigen Magic Quadrant erhielt SentinelOne zudem die höchste Gesamtbewertung und die meisten verifizierten Bewertungen in der Kategorie Gesamtbewertung in den 2020 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Endpoint Detection and Response Solutions-Bericht und wurde im November 2019 als "Customers' Choice for Endpoint Protection Platforms" von Gartner Peer Insights ausgezeichnet.

Gartner Peer Insights dokumentiert Kundenerfahrungen durch verifizierte Bewertungen und Peer Reviews von IT-Experten in Unternehmen. Mit Stand vom 23. April 2021 umfassen die Bewertungen von SentinelOne wie folgt:

"SentinelOne ist eine bahnbrechende Lösung für den Endpunktschutz mit einem schnellen Entwicklungslebenszyklus, erstklassiger Plattformunterstützung und einer konkurrenzlosen API." Information Security Manager, Manufacturing [vollständige Bewertung lesen]

"SentinelOne ist zu einem Hauptbestandteil unseres Sicherheitsportfolios geworden. Es wurde fast über Nacht auf den meisten Workstations und Servern in unserer Umgebung implementiert." Sr. Cybersecurity Analyst, Miscellaneous [vollständige Bewertung lesen]

"Wir haben uns Cylance, Crowdstrike, Microsoft ATP Defender, Carbon Black und SentinelOne angesehen. Insgesamt ist S1 ein absoluter Game Changer. Diese Jungs stören die traditionelle Cybersicherheit in großem Stil und lassen jeden CISO und seine Organisation mit wenig Zweifeln über die richtige Wahl des EDR-Produkts zurück." Senior Director, Cybersicherheit, Retail [vollständige Bewertung lesen]

"Wir könnten nicht zufriedener mit SentinelOne sein! Wir haben unseren eigenen Laborvergleich mit elf Produkten durchgeführt. SentinelOne hat sich mit Leichtigkeit an die Spitze gesetzt!" [vollständige Bewertung lesen]

"SentinelOne war entscheidend für den Schutz unseres Unternehmens. Diese Plattform bietet nicht nur AV der nächsten Generation, sondern auch EDR. Wir haben tatsächlich die Entscheidung getroffen, unsere bestehende EDR-Plattform wegen der erweiterten EDR-Funktionen von SentinelOne nicht zu erneuern." VP -- Detection and Response, Finance [vollständige Bewertung lesen]

Um sich für unser kommendes Webinar am Mittwoch, den 19. Mai um 10.00 Uhr PDT (Pacific Daylight Time) zu registrieren, besuchen Sie bitte unsere Website: LINK

Laden Sie sich ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2021 für Endpunktschutz-Plattformen herunter. Besuchen Sie dazu: LINK

Gartner befürwortet keinen der Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in ihren Forschungsberichten beschrieben werden, und empfiehlt Technologieanwendern auch nicht, sich in ihrer Auswahl auf jene Anbieter mit der höchsten Wertung oder anderen Auswahlkriterien zu beschränken. Die Gartner-Forschungspublikationen spiegeln die Ansichten von Gartners firmeneigenem Forschungsbereich wider und sollten daher nicht als Tatsachenbehauptung verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für diese Studie ab. Neben der Mängelgewährleistung betrifft dies auch die Gewährleistung zur Eignung für bestimmte Zwecke.

Die Bewertungen von Gartner Peer Insights stellen die subjektive Meinung einzelner Endanwender dar, die auf deren eigenen Erfahrungen basieren, und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen.

Die Gartner Peer Insights Customers' Choice stellen die subjektive Meinung einzelner Endbenutzer-Bewertungen, Ratings und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewandt wurden; sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen, noch stellen sie eine Empfehlung dar.

Über SentinelOne

SentinelOne ist die führende Cybersicherheitslösung, die KI-gestützte Prävention, Erkennung, Reaktion und Jagd über Endpunkte, Container, Cloud-Workloads und IoT-Geräte in einer einzigen autonomen Plattform vereint. Mit SentinelOne erhalten Unternehmen Transparenz über alles, was im Netzwerk in Maschinengeschwindigkeit passiert um Angriffe in jeder Phase des Bedrohungszyklus abzuwehren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sentinelone.com oder folgen Sie uns auf @SentinelOne, auf LinkedIn oder Facebook.

1 Gartner, Magic Quadrant für Endpunktschutz-Plattformen, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris, Prateek Bhajanka, 5. Mai 2021

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210510005963/de/

Contacts:

Maryellen Sartori

fama PR für SentinelOne

Tel.: 617-986-5035

E-Mail: S1@famapr.com