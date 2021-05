Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für Hautpflegeinnovationen, setzt seine kontinuierliche Unterstützung der Kosmetik- und Wissenschaftsgemeinschaft fort, indem es kürzlich das virtuelle Jahrestreffen 2021 der Society for Investigative Dermatology (SID) gesponsert und zur Finanzierung der virtuellen Meeting-Plattform der Gesellschaft beigetragen hat. Während der Konferenz stellte Mary Kay bahnbrechende Forschung im Bereich Hautgesundheit vor: Der untersuchte pflanzliche Extrakt reduziert die retinolbedingte Reizung über den TRPV1-Rezeptor. Das Unternehmen gab zudem seine ersten Zuschüsse für Forscher bekannt, die bahnbrechende, innovative Studien zu Hautgesundheit und Hautkrankheiten durchführen.

Mary Kay vergibt vier Zuschüsse in Höhe von je 25.000 USD an Forscher, die bahnbrechende und innovative Studien zur Hautgesundheit oder zu Hautkrankheiten durchführen. Geeignete Antragsteller können sich bis zum 31. August 2021 dafür bewerben. Die Gewinner der Mary-Kay-Stipendien werden auf der SID-Jahrestagung 2022 bekannt gegeben. Mit den Mitteln möchte Mary Kay den Forschern die Möglichkeit geben, neue Perspektiven und Interventionsstrategien in der dermatologischen Wissenschaft aufzudecken.

"Mary Kay ist fest davon überzeugt, dass Zusammenarbeit entscheidend ist, um neue Entdeckungen und Innovationen zu machen", sagte Dr. Lucy Gildea, Chief Scientific Officer von Mary Kay. "Veranstaltungen wie die jährliche Konferenz der Society for Investigative Dermatology bringen die klügsten Köpfe zusammen, die daran arbeiten, die Zukunft des Fachgebiets voranzutreiben. May Kay freut sich, Teil dieser wissenschaftlichen Gemeinschaft zu sein, und wir wissen, dass diese Forschungszuschüsse die laufenden Bemühungen in der Hautforschung weiter unterstützen werden. Wir sind gespannt darauf, was Wissenschaftler als Nächstes entdecken."

Mit seiner eigenen neuesten Forschungsarbeit untersucht Mary Kay die Kombination von Retinol mit einem pflanzlichen TRPV1-Antagonisten und einem entzündungshemmenden Pflanzenextrakt zur Linderung von retinoidinduzierten Reizungen. Mithilfe einer kosmetischen Formulierung konnten Mary-Kay-Forscher eine allmähliche Retinisierung über einen Zeitraum von acht Wochen nachweisen. Bei Probanden, welche die Formulierung anwendeten, zeigte sich nicht nur eine hohe Verträglichkeit der Formulierung, sondern auch eine Verringerung der von einem Dermatologen beurteilten Symptome wie Erythem, Ödem und Trockenheit nach der Verwendung.

"Unser Forschungs- und Entwicklungsteam entwickelt ständig neue Hautpflegelösungen für Frauen auf der ganzen Welt", sagte Dr. Gildea. "Durch die Teilnahme an Veranstaltungen wie dem SID-Jahrestreffen können wir relevante Forschungsergebnisse erfahren und austauschen, um den Verbraucherinnen weiterhin bedeutende Vorteile und erstaunliche Produkte zu bieten."

Das Jahrestreffen der Society of Investigative Dermatology ist nur die jüngste Veranstaltung, an der Mary Kay 2021 zusammen mit wissenschaftlichen und akademischen Gemeinschaften teilgenommen hat, um das langjährige Engagement der Marke für die Weiterführung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Hautgesundheit zu bekräftigen. Mary Kay hält mehr als 1600 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns im globalen Portfolio des Unternehmens.

