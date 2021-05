Der amerikanische Einzelhandelskonzern bebe stores Inc. (ISIN: US0755712082, OTC: BEBE) wird seinen Aktionären am 10. Juni 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,06 US-Dollar ausbezahlen. Record date ist der 26. Mai 2021. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,24 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 5,12 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,69 Prozent (Stand: 10. Mai 2021). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...