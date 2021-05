Biontech: Eine (un)nötige Diskussion

Mit dem Impfstoff BNT162b2 ("Comirnaty") haben Biontech (WKN: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026) und Pfizer (WKN: 852009 / ISIN: US7170811035) der Menschheit ein wirkungsvolles Instrument im Kampf gegen COVID-19 zur Verfügung gestellt. Neben den Chancen für den US-Pharmariesen und das aufstrebende Biotechnologieunternehmen aus Mainz ist aber auch eine Diskussion um die Verfügbarkeit dieses Mittels entbrannt.

Ist eine Patentaufhebung wirklich der richtige Weg?

Die Diskussion um den Zugang zu Corona-Impfstoffen gewann so richtig an Fahrt, als US-Präsident Joe Biden für eine Lockerung des weltweiten Schutzes von Pharma-Patenten eintrat. Auf diese Weise sollten auch ärmere Länder einen schnelleren und besseren Zugang zu den Corona-Impfstoffen erhalten. Entsprechend unterstützt auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine solche Aussetzung von Patenten für Corona-Vakzine.

Diese Diskussion hatte den Kurs der Biontech-Aktie zeitweise kräftig unter Druck geraten lassen. Für etwas Entlastung sorgte unter anderem der Standpunkt der EU. Diese bekennt sich weiterhin zum Patentschutz. So sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf einer Konferenz in Portugal, dass die Patentaufhebung kurz- und mittelfristig nicht eine einzige zusätzliche Dosis bringen würde.

