EQS Group-Ad-hoc: Bauwerk Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Bauwerk Group AG: Nachfolgeregelung für CEO Klaus Brammertz



11.05.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

BAUWERK GROUP: Nachfolgeregelung für CEO Klaus Brammertz

Der langjährige CEO der Bauwerk Group, Klaus Brammertz, übergibt seine Verantwortlichkeiten per Ende 2021 an Patrick Hardy und nimmt Einsitz in den Verwaltungsrat der Bauwerk Group.

St. Margrethen, 11. Mai 2021 - Die in Absprache mit dem Verwaltungsrat langfristig geplante Nachfolgeregelung sieht vor, dass Klaus Brammertz seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten als CEO per Ende dieses Jahres an seinen Nachfolger übergeben wird. Gleichzeitig mit der Übergabe wird er als Verwaltungsrat im obersten Organ der Bauwerk Group Einsitz nehmen und so sein Wissen und seine reichhaltige Erfahrung der Gruppe weiterhin zur Verfügung stellen.

Der designierte Nachfolger Patrick Hardy, Schweizer und niederländischer Staatsbürger, verfügt über einen Master in Betriebswirtschaft und hat in verschiedenen Unternehmen internationale Berufserfahrung gesammelt. Er war unter anderem in leitenden Vertriebs-, Marketing-, und Geschäftsführungspositionen bei Bally, Swarovski und seit 11 Jahren bei Victorinox tätig, wo er seit 3 Jahren als Chief Sales Officer Mitglied der Konzernleitung ist.

Patrick Hardy wird am 1. September zur Bauwerk Group stossen und von Klaus Brammertz während der Übergabephase in seine neuen Aufgaben eingeführt.

Klaus Brammertz zu seinen 12 Jahren als CEO: «Es war ein grosses Privileg, das Unternehmen in seiner Entwicklung zum europaweit führenden Entwickler, Produzenten und Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment zu begleiten. Das Unternehmen und dessen Mitarbeitende durch die strategisch und strukturell erforderlichen Anpassungen in Produktion, Supply Chain und Shared Services sowie den Ausbau unseres Standortes in Kroatien zu navigieren, war herausfordernd, aber hat mir auch immer grosse Freude gemacht. Ich danke allen Mitarbeitenden für die grossartige Zusammenarbeit und bitte sie, Patrick Hardy willkommen zu heissen und auch ihn in bewährter Art zu unterstützen.»

Alexander Zschokke, Präsident des Verwaltungsrats, würdigt die Verdienste von Klaus Brammertz: «Wir sind dankbar für die respektvolle und dynamische Führung durch intensive Zeiten der Unternehmensgeschichte und freuen uns, Klaus als Mitglied des Verwaltungsrates willkommen zu heissen.»



Kontakt

Klaus Brammertz, CEO Bauwerk Group

Email: klaus.brammertz@bauwerk-group.com, Telefon +41 71 747 72 79



Über Bauwerk Group

Die Bauwerk Group ist europaweit der führende Entwickler, Produzent und Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste Marktteilnehmer im Holzbodenmarkt. Mit jährlich rund 8.2 Mio. m2 verkauftem Parkett unter den beiden Labels Bauwerk und Boen bietet die Gruppe ein komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen und Deutschland sowie Österreich, England, Frankreich, Italien, Schweden, China und die USA werden durch lokale Tochtergesellschaften bearbeitet. Der administrative Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St. Margrethen/Schweiz. Die Produktionsstandorte sind derzeit in St. Margrethen, Kietaviškes/Litauen und Ðurdevac/Kroatien konzentriert. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Bauwerk Group einen Nettoumsatz von CHF 261 Millionen und beschäftigte insgesamt rund 1'600 Mitarbeitende.



