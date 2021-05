In der zurückliegenden Woche stieg der MSCI World (Euro)-Index um + 0,5 % und erreichte zum Börsenschluss am 07.05. mit 250,57 Punkten ein neues historisches Rekordhoch.Erneut war die Fortsetzung dieser ungebrochenen Aktienmarkt-Rallye nahezu ausschließlich von konjunkturzyklischen Industrie- und Finanztiteln geprägt, während Wachstumsaktien z.B. des Technologie- und Gesundheitssektors unvermindert Abgaben verzeichneten.So gab z.B. der Nasdaq 100-Index in der letzten Woche in Euro um - 1,5 % nach, der Technologie-Teilindex des Hongkonger Hang ...

