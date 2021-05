Warum? Man möchte einen Teil der erhaltenen Staatshilfen ablösen. Möglich werden soll dies durch eine Kapitalerhöhung. LUFTHANSA peilt hier eine Größenordnung bis 3 Mrd. Euro an. Zeitpunkt und Höhe sind nach Unternehmensangaben abhängig von den Marktbedingungen. Die Aktionäre von LUFTHANSA hatten in der vergangenen Woche dem Unternehmen grünes Licht für eine Kapitalerhöhung von bis zu 5,5 Mrd. Euro gegeben. Vor dem Hintergrund des aufgrund der weltweiten Corona-Maßnahmen massiv eingebrochenen Geschäfts war das Eigenkapital des Unternehmens Ende 2020 auf 1,4 Mrd. Euro zusammengeschmolzen - eine Quote von nur noch 3,5 % der Bilanzsumme nach 24 % im Vorkrisenjahr 2019.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

LUFTHANSA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de