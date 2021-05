DJ MÄRKTE ASIEN/Talfahrt - Inflations- und Coronasorgen belasten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Eine Kombination aus Inflationssorgen und Coronakrise treibt die Aktienkurse in Asien auf breiter Front auf Talfahrt. Wie schon in den USA werden vor allem Technologiewerte verkauft. Während das Schreckgespenst Inflation in den USA weiter umgeht, belegt eine deutliche Steigerung der Erzeugerpreise über der Markterwartung in China, dass Inflation ein eher globales Thema ist. Händler verweisen dazu auf die stark gestiegenen Rohstoffpreise. Die Inflationsentwicklung könnte Notenbanken zum Gegensteuern zwingen und so das günstige Umfeld für Aktien beeinträchtigen.

Dazu gesellen sich die Schreckensnachrichten aus Indien, wo die Coronakrise immer weiter außer Kontrolle läuft. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt derweil vor der indischen Variante des Coronavirus. In Malaysia hat die Regierung den Lockdown auf das ganze Land für einen Monat ausgedehnt.

Tokio ganz schwach

In Tokio bricht der Nikkei-225 um über 3 Prozent ein - belastet vor allem von Technikwerten. Panasonic stürzen um über 7 Prozent ab, nachdem der Konzern einen Gewinneinbruch um 27 Prozent für das abgelaufene Geschäftsjahr vermeldet hat. Die Kurse der E-Commerce-Gesellschaft MonotaRO verlieren 5,2 Prozent und Lasertec 4,5 Prozent.

Während sich Schanghai mit einer etwas leichteren Tendenz wacker schlägt, rauscht der HSI in Hongkong um über 2 Prozent nach unten. Der Technologieindex verliert 4,2 Prozent. Händler sprechen nicht nur von der Furcht steigender Zinsen, sondern auch wachsenden Unsicherheiten wegen der Regulierung im Technologiesektor in China.

Auch in Südkorea stehen Technologietitel auf den Verkaufszetteln. Das Schwergewicht Samsung Electronics büßt 1,8 Prozent ein, die Halbleiterpapiere SK Hynix 4,2 Prozent. In Australien belastet ein schwaches Verbrauchervertrauen. In der Region Sydney waren neue Coronabeschränkungen in Kraft getreten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.103,50 -0,97% +7,84% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.648,74 -2,95% +7,56% 08:00 Kospi (Seoul) 3.202,60 -1,44% +11,45% 08:00 Schanghai-Comp. 3.418,89 -0,27% -1,56% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.982,21 -2,15% +4,91% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.159,72 -0,71% +11,91% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.574,81 -0,58% -2,66% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2143 +0,1% 1,2132 1,2147 -0,6% EUR/JPY 132,13 +0,1% 132,05 132,42 +4,8% EUR/GBP 0,8595 +0,0% 0,8593 0,8642 -3,8% GBP/USD 1,4127 +0,0% 1,4122 1,4057 +3,3% USD/JPY 108,83 -0,0% 108,85 109,01 +5,4% USD/KRW 1119,52 +0,2% 1116,96 1115,67 +3,1% USD/CNY 6,4265 +0,2% 6,4166 6,4286 -1,5% USD/CNH 6,4233 +0,0% 6,4225 6,4244 -1,2% USD/HKD 7,7663 +0,0% 7,7654 7,7665 +0,2% AUD/USD 0,7827 -0,1% 0,7831 0,7847 +1,6% NZD/USD 0,7263 -0,0% 0,7263 0,7276 +1,1% Bitcoin BTC/USD 55.268,00 -0,8% 55.738,75 58.900,76 +90,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,45 64,92 -0,7% -0,47 +32,5% Brent/ICE 67,82 68,32 -0,7% -0,50 +31,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.836,46 1.835,90 +0,0% +0,56 -3,2% Silber (Spot) 27,37 27,33 +0,2% +0,05 +3,7% Platin (Spot) 1.248,73 1.251,00 -0,2% -2,28 +16,7% Kupfer-Future 4,75 4,73 +0,3% +0,01 +34,7% ===

