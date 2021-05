DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

GEA Group Aktiengesellschaft: GEA mit starkem Jahresauftakt



11.05.2021 / 07:30

GEA mit starkem Jahresauftakt Auftragseingang drittes Quartal in Folge gesteigert; mit 1,28 Mrd. EUR um 6,9 % unter Rekordvorjahresquartal; organischer Rückgang nur 2,5 %

Umsatz mit leichtem Rückgang um 2,6 % auf 1,07 Mrd. EUR; aber organisches Wachstum von 2,2%; Anteil des Servicegeschäfts auf 35,2 % erhöht (Vorjahr 34,3%)

EBITDA vor Restrukturierungsaufwand um 15,4 % auf 121,2 Mio. EUR erhöht, Marge um 1,8 Prozentpunkte auf 11,4 % deutlich verbessert Düsseldorf, 11. Mai 2021 - GEA ist gut in das Geschäftsjahr 2021 gestartet und hat erneut bewiesen, dass das Geschäftsmodell des Konzerns robust gegenüber herausfordernden Marktbedingungen ist und sich die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung weiter positiv auswirken. Trotz der anhaltenden Covid-19-Pandemie und den hohen Vergleichswerten des Vorjahres konnte das Unternehmen beim Umsatz ein leichtes organisches Wachstum (+2,2 Prozent) erzielen und das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand (+15,4 Prozent) sowie den ROCE (+7,0 Prozentpunkte) erneut deutlich steigern. Das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand wurde dadurch auf 0,39 EUR im Berichtszeitraum fast verdoppelt. Darüber hinaus hat GEA auch den Cash-Flow, das Net Working Capital sowie die Nettoliquidität erneut signifikant verbessert. Auf Basis dieser Entwicklung hat GEA seinen Ausblick für das Gesamtjahr in Bezug auf Umsatz, EBITDA vor Restrukturierungsaufwand und ROCE bestätigt. "In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld aufgrund der anhaltenden Pandemie haben wir uns im ersten Quartal sehr gut entwickelt. Damit wurde die Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 gelegt", kommentiert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group AG. "Positive Umsatzentwicklungen in Kundenindustrien wie Dairy Processing, Food und Pharma haben die rückläufigen Entwicklungen in anderen Industrien - währungs- und akquisitionsbereinigt - mehr als ausgeglichen. Klar ist, GEA profitiert von seiner breiten Aufstellung und seinem starken Servicegeschäft." Der Auftragseingang konnte im ersten Quartal nach einem Rekordwert im Vorjahreszeitraum, bei dem die anhaltende Pandemie praktisch noch keine Auswirkung zeigte, mit einem organischen Rückgang um 2,5 Prozent fast stabil gehalten werden. Dabei zeigten sich jedoch sowohl regional als auch in den Kundenindustrien sehr unterschiedliche Entwicklungen. Der berichtete Wert des Auftragseingangs liegt mit 1.282 Mio. EUR (Vorjahr 1.377 Mio. EUR) zwar um 6,9 Prozent unter dem Vorjahreswert, aber höher als die letzten drei Quartale. Hierbei haben sich vor allem Wechselkurseffekte negativ ausgewirkt. Zusätzlich sind in der Vorjahreszahl noch Konzerngesellschaften enthalten, die zwischenzeitlich veräußert wurden. Beim Umsatz konnte GEA den ebenfalls hohen Vorjahreswert organisch sogar um 2,2 Prozent übertreffen. Durch die negativen Auswirkungen aus Währungseffekten sowie Unternehmensverkäufen lag der berichtete Wert bei 1.065 Mio. EUR (Vorjahr 1.094 Mio. EUR) und damit 2,6 Prozent unter dem Vorjahr. Der Anteil des wichtigen Servicegeschäfts am Umsatz erhöhte sich von 34,3 auf 35,2 Prozent. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand betrug im ersten Quartal 121 Mio. EUR nach 105 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Neben einem verbesserten Bruttoergebnis infolge höherer Margen im Geschäft mit Neumaschinen trugen dazu auch die bereits im letzten Jahr eingeleiteten Effizienzmaßnahmen sowie geringere Reise- und Marketingkosten hierzu bei. Die entsprechende Marge konnte um 1,8 Prozentpunkte auf 11,4 Prozent deutlich verbessert werden. Der Return on Capital Employed (ROCE) stieg auf 19,3 Prozent (Vorjahr: 12,3 Prozent). Der Free Cash-Flow wurde im ersten Quartal auf 40 Mio. EUR (Vorjahr 9 Mio. EUR) verbessert, während das Net Working Capital zum 31. März 2021 auf 376 Mio. EUR (Vorjahr 720 Mio. EUR) deutlich reduziert werden konnte. Im Verhältnis zum Umsatz konnte es damit von 14,6 Prozent auf 8,2 Prozent deutlich gesenkt werden. Die Nettoliquidität wurde von rund 10 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag auf 428 Mio. EUR nochmals signifikant verbessert.

GEA Finanzkennzahlen (in Mio. EUR) Q1

2021 Q1

2020 Veränderung

in % Ertragslage Auftragseingang 1.282,4 1.376,7 -6,9 Book-to-Bill-Ratio 1,20 1,26 - Auftragsbestand 2.516,7 2.628,7 -4,3 Umsatz 1.065,4 1.093,8 -2,6 Organisches Umsatzwachstum in %1 2,2 - - Umsatzanteil Servicegeschäft in % 35,2 34,3 - EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 121,2 105,0 15,4 in % vom Umsatz 11,4 9,6 - EBITDA 105,5 96,9 9,0 EBIT vor Restrukturierungsaufwand 76,2 56,4 35,2 EBIT 60,6 48,2 25,6 Konzernergebnis 56,7 29,8 90,2 ROCE in %2 19,3 12,3 - Finanzlage Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 45,6 23,3 96,3 Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -5,8 -14,2 59,0 Free Cash-Flow 39,8 9,1 > 100 Vermögenslage Net Working Capital (Stichtag) 376,0 719,9 -47,8 in % vom Umsatz der letzten 12 Monate 8,2 14,6 - Capital Employed (Stichtag)3 1.660,3 2.169,4 -23,5 Eigenkapital 2.053,7 2.111,4 -2,7 Eigenkapitalquote in % 36,3 37,3 - Leverage4 -0,9 x -0,0 x - Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)5 427,7 10,1 > 100 Aktie Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,31 0,17 90,2 Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand (in EUR) 0,39 0,20 95,0 Marktkapitalisierung (in Mrd. EUR; Stichtag) 6,3 3,4 86,6 Mitarbeiter (FTE; Stichtag) 18.070 18.392 -1,8 Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag) 19.008 19.952 -4,7 1) Unter "organisch" versteht GEA eine währungs- und portfoliobereinigte Veränderung.

2) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999 (Durchschnitt der letzten 4 Quartale).

3) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999.

4) Gesamtnettoverschuldung/Gesamt-EBITDA basierend auf fixierter Rechnungslegung (gemäß Covenant).

5) Exklusive Leasing Verbindlichkeiten in Höhe von 157 Mio. EUR im 1. Quartal 2021 (Vorjahr 1. Quartal 168 Mio. EUR).

Marc Pönitz

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 9136-1500

marc.poenitz@gea.com

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft

Tel. +49 (0)211 9136 1081

Fax +49 (0)211 9136 31087

