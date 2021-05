DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gibt erstmals Umsätze im Pazifischen Nordwesten der USA bekannt



11.05.2021 / 07:43

Bee Vectoring Technologies gibt erstmals Umsätze im Pazifischen Nordwesten der USA bekannt



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (11. Mai 2021) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine ersten Einnahmezusagen im Pazifischen Nordwesten der USA von vier Blaubeererzeugern in Oregon und Washington erhalten hat. BVT hat außerdem zwei F & E-Demonstrationsversuche in der Region durchgeführt.

"Diese rasche Marktdurchdringung knüpft an die Fortschritte an, die BVT im Jahr 2021 verzeichnet. Dies ist unser erstes Jahr im Pazifischen Nordwesten, seit die im letzten Jahr durchgeführten frühen Arbeiten aufgrund eskalierender Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurden", sagte Ian Collinson, Vertriebsleiter bei Bee Vectoring Technologies. "Diese neuen Zusagen stehen in Einklang mit unseren Vermarktungszielen für 2021 und zeigen, dass sich unser Fokus auf Vertrieb und Marketing auszahlt. Wir haben die Durchdringung der Beerenmärkte im Südosten, Mittleren Westen und Pazifischen Nordwesten der USA mit gesicherten Umsätzen beschleunigt. Dies ist zusätzlich zu dem schnellen Start in Kalifornien und New Jersey mit ersten Versuchen. Wir erwarten, dass in den kommenden Saisons diese starke kommerzielle Dynamik in den USA weiter zunehmen wird."

Die Marktchance für BVT im Pazifischen Nordwesten ist mit 25.000 Acres an Blaubeeren- und Caneberries-Anbauflächen in Oregon und Washington erheblich.(1) Die Nachfrage nach Beeren aus dem Pazifischen Nordwesten im In- und Ausland ist hoch, und es gibt einen großen Exportmarkt nach Asien an frisch verpackten und gefrorene Beeren.

Die Blaubeerblüte begann Mitte April und diese Erzeuger verwenden bereits BVTs geschütztes Vectorite mit dem biologischen Fungizid CR-7 (Clonostachys rosea CR-7) (CR-7) und dem natürlichen Präzisionslandwirtschaftssystem für kommerziell gezüchteten Honigbienen auf etwa 80 Acres ihrer insgesamt ca. 5.000 Hektar Blaubeeren-Anbauflächen. Die Erzeuger haben sowohl konventionell als auch biologisch bewirtschaftete Flächen, wo das BVT-System eingesetzt wird. Basierend auf der gängigen Praxis und den Maßnahmen früherer Erzeuger, die das System getestet haben, erwartet das Unternehmen, dass diese Erzeuger in den kommenden zwei bis drei Saisons aufgrund positiver Ergebnisse BVT auf mehr Anbauflächen in ihren Betrieben einsetzen werden.

Oben: BVT hat seine VectorHive Dispenser-System für Honigbienen an Bienenstöcken im Pazifischen Nordwesten der USA zu Beginn der Blaubeerblüte Mitte April aufgestellt.



BVT hat Erzeugerzusagen aus allen drei großen Anbaugebieten im Pazifischen Nordwesten: Nord-Washington, Ost-Washington und Nordwest-Oregon. "Wir befinden uns im Pazifischen Nordwesten in der zweiten Pilotphase des Umsatzakzeptanzzyklus von BVT und in unserer zweiten Saison in der Region", sagte Ryan Dragoo, Gebietsleiter für den Pazifischen Nordwesten bei Bee Vectoring Technologies. "Jetzt, da wir in den drei wichtigsten Anbaugebieten im Pazifischen Nordwesten Fuß fassen, werden wir die Daten der Erzeugerversuche und Unterstützung nutzen, um unsere Reichweite in jeder Region jährlich zu erweitern."

Dragoo verfügt über starke Verbindungen zur Erzeugergemeinde im Pazifischen Nordwesten und über umfangreiche Erfahrung in der Landwirtschaft in Mexiko, Kanada, Kalifornien, Arizona und Washington. Bevor er Ende letzten Jahres zu BVT kam, war er General Manager einer 300 Hektar großen Farm mit drei Standorten in Zentral-Washington.

"Ich freue mich über die starke positive Resonanz, die wir seit Beginn mit BVT von den Erzeugern erhalten haben. Die Erzeuger haben kommentiert, dass sie mit dem BVT-System langfristige Vorteile für ihre Kulturpflanzen sehen und das System auf "verfehlte" Anbauflächen reagieren kann," fügte Dragoo hinzu: "Da viele weiterhin Sprühpestizide als Teil eines integrierten Schädlingsbekämpfungsprogramms verwenden, sagen sie, dass das BVT-System dazu beitragen kann, Bereiche abzudecken, die ein herkömmliches Sprühgerät aufgrund von Drift, Wind, Regen oder Blütenposition möglicherweise nicht behandelt hat."

BVTs Umsatzakzeptanzzyklus besteht aus vier Marktphasen, die drei bis vier Vegetationsperioden umfassen. Um mehr über den Verkaufsakzeptanzzyklus zu erfahren, lesen Sie den BVT-Blog "From initial trial to commercial expansion: how BVT sells to growers " (Vom ersten Test bis zur kommerziellen Expansion: Wie BVT an Erzeuger verkauft.)

"Unsere Investition in einen neuen Verkäufer für den Pazifischen Nordwesten zahlt sich aus", fuhr Collinson fort. "Wir sind in der Region vor Ort und hören hervorragende Rückmeldungen von den Erzeugern. Der Markt ist gespannt auf unsere Technologie: Die Erzeuger sehen das nachhaltige System von BVT als die perfekte Lösung zur Bekämpfung von Krankheiten und zur Steigerung des Ertrags. Wir freuen uns darauf, im Pazifischen Nordwesten eine noch größere Dynamik aufzubauen, engere Beziehungen zu bestehenden Erzeugern zu knüpfen und noch mehr Erzeugerbeziehungen aufzubauen."

(1) Quelle: USDA, National Agricultural Statistics Service

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.



BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte, kontinuierliche und tägliche Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an die Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US- EPA-Zulassung seines VECTORITE mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter, um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.