Steigende Rohstoffpreise und damit einhergehend die Furcht vor Inflation belasten am Dienstag den DAX deutlich. Auch weltweit gingen die Aktienmärkte deshalb auf Talfahrt, US-Technologiewerte an der Nasdaq kamen besonders unter die Räder ebenso wie Aktien in Japan. Den deutschen Leitindex taxiert der Broker IG in diesem Umfeld knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,3 Prozent tiefer auf 15.202 Punkte, womit sich der DAX von seinem Rekordhoch bei etwas über 15.500 Punkten weiter entfernt.Es sei ...

