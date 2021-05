DGAP-News: Viscom AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Viscom AG: Geschäftsentwicklung spürbar im Aufschwung



11.05.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Viscom AG: Geschäftsentwicklung spürbar im Aufschwung

Auftragseingang: 20.741 T€ (Vj.: 15.928 T€)

Auftragsbestand: 24.016 T€ (Vj.: 16.251 T€)

Umsatz: 15.664 T€ (Vj.: 15.616 T€)

EBIT: -203 T€ (Vj.: -2.464 T€) Hannover, 11. Mai 2021 - Die positive Geschäftsentwicklung der Viscom AG (ISIN DE0007846867) setzte sich nach einer bereits starken Jahresendrally auch in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2021 fort. Der Auftragseingang im ersten Quartal 2021 stieg mit 20.741 € um 30,2 % gegenüber dem Vorjahr (Vj.: 15.928 €) an und verschafft dem Maschinenbauer aus Hannover eine sehr gute Auslastung in der Produktion für die kommenden Monate. Die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2021 bewegten sich mit 15.664 T€ auf dem Niveau des Vorjahres (Vj.: 15.616 T€). Durch effizientere Prozesse und Einsparungen, vor allem bei den Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, konnte Viscom das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit im ersten Quartal 2021 mit -203 T€ im Vergleich zur Vorjahresperiode (Vj.: -2.464 T€) deutlich verbessern. Viscom-Inspektionssysteme sind passgenau an die Bedürfnisse und Herausforderungen der Zukunftsindustrien wie Batteriefertigung, Halbleiterinspektion und Telekommunikation - hier vor allem 5G und vernetzte Geräte - ausgerichtet. Viscom nutzt somit die Chancen, die diese dynamisch wachsenden Märkte bieten. In den Märkten Automobil- und Industrieelektronik wird die Produktoffensive 2021 die bereits starke Marktposition von Viscom weiter stärken und ausbauen. Die Automotive-Industrie steht mit zunehmender Digitalisierung und Weiterentwicklung Richtung Elektromobilität vor großen Herausforderungen, diesen Fortschritt wird der Viscom-Konzern mit seinen Produkten mitgestalten und somit ein verlässlicher Partner für seine Kunden sein. Mit den neuen Produkten der iX-Serie zur automatischen Röntgeninspektion ist Viscom zudem bestens auf die Anforderungen dieser Märkte ausgerichtet. Die Entwicklung von Auftragseingang und Umsatz wird im Jahr 2021 von der wirtschaftlichen Gesamtsituation, besonders auch in der Automobilbranche, und der weiteren Entwicklungen um die COVID-19-Pandemie abhängen. Viscom erwartet in 2021 einen Zielumsatz und einen Auftragseingang in Höhe von 70 bis 80 Mio. €. Die EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2021 wird sich voraussichtlich in einem Korridor von 3 bis 9 % bewegen. Dies entspricht einem EBIT in Höhe von 2,1 bis 7,2 Mio. €. Der Vorstand der Viscom AG arbeitet - begleitet vom Aufsichtsrat - weiterhin intensiv daran, das Geschäftsmodell von Viscom profitabel aus der aktuellen Situation herauszuführen. Neben den in 2021 strategisch wichtigen Vertriebs- und Produktoffensiven, um die Marktposition von Viscom weiter zu stärken und auszubauen, zählen hierzu auch explizit die Verringerung der Personalaufwendungen durch die Ausnutzung von Kurzarbeit, die Nichtbesetzung freiwerdender Stellen sowie die Reduzierung der Kosten für Reisen, Messen, Werbung, Veranstaltungen und Instandhaltung. Der Konzern-Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2021 steht ab sofort auf der Unternehmenswebseite www.viscom.com unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations zum Download zur Verfügung.



KONZERN-KENNZAHLEN Konzern-Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.03.2021 01.01.-31.03.2020 Umsatzerlöse T€ 15.664 15.616 EBIT T€ -203 -2.464 EBIT-Marge % -1,3 -15,8 Periodenergebnis T€ -284 -2.578 Ergebnis je Aktie € -0,03 -0,29 Mitarbeiter zum Quartalsende 469 487 Konzern-Bilanz 31.03.2021 31.12.2020 Aktiva Kurzfristige Vermögenswerte T€ 55.630 52.541 Langfristige Vermögenswerte T€ 27.487 28.060 Gesamtvermögen T€ 83.117 80.601 Passiva Kurzfristige Schulden T€ 18.215 15.213 Langfristige Schulden T€ 11.627 12.179 Eigenkapital T€ 53.275 53.209 Gesamtkapital T€ 83.117 80.601 Eigenkapitalquote % 64,1 66,0 Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.-31.03.2021 01.01.-31.03.2020 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit T€ -1.425 3.628 Cashflow aus Investitionstätigkeit T€ -819 -723 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit T€ -813 -817 Finanzmittelbestand Ende der Periode T€ 1.354 3.160 SEGMENTINFORMATIONEN 01.01.-31.03.2021 01.01.-31.03.2020 EUROPA Umsatzerlöse T€ 11.320 11.783 EBIT T€ 43 -2.180 EBIT-Marge % 0,4 -18,5 AMERIKA Umsatzerlöse T€ 1.525 2.898 EBIT T€ -70 191 EBIT-Marge % -4,6 6,6 ASIEN Umsatzerlöse T€ 2.819 935 EBIT T€ -156 -335 EBIT-Marge % -5,5 -35,8 Konsolidierungsdifferenzen EBIT T€ -20 -140 Über Viscom

Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert die Viscom AG seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007846867). Weitere Informationen finden Sie unter www.viscom.com. Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.





Kontakt:

Viscom AG

Investor Relations

Anna Borkowski

Carl-Buderus-Str. 9-15

30455 Hannover

Tel.: +49-511-94996-861

Fax: +49-511-94996-555

investor.relations@viscom.de Kontakt:Viscom AGInvestor RelationsAnna BorkowskiCarl-Buderus-Str. 9-1530455 HannoverTel.: +49-511-94996-861Fax: +49-511-94996-555investor.relations@viscom.de

11.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de