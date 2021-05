The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2021ISIN NameDE000A3H23X3 TAG IMMOBILIEN AG NEUEUS12536P2011 CG PWR+INDL SOLNS GDR S/5DE000HLB2H70 LB.HESS.-THR. IHS 17/21DE000HSH4MN2 HCOB ZS 28 13/21XS1821814800 FORD MOTOR CRED.18/21 FLRUS377373AF20 GLAXOSM.CAP. 18/21 FLRUSC0219CAE78 ALIM. COUCHE-T. 17/22REGSDE000A11QEF9 BERLIN, LAND LSA14/21A432DE000A1RE4N4 AAREAL BANK MTN S.194DE000SLB5755 LDSBK.SAAR IHS S.575USU11009AX28 BRISTOL-MYERS 19/21 REGSXS1068092839 MAHLE MTN 14/21XS1522357471 FMS WERTMGMT MTN 16/21 LSUSG91235AB05 TULLOW OIL PLC 14/22 REGSCH0540633051 DUFRY ONE B. 20/23 CVUSU57619AG08 MATTEL 21/29 REGS