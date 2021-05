Exzerpt: E.ON findet zu seiner alten Stärke zurück. S Immo macht es dem Konkurrenten schwer und hebt die Erwartungen. Fraport bleibt in der Defensive und weitet die Verluste aus.Der Sell-off bei den Technologietiteln setzte sich auch im asiatischen Handel weiter fort. Am stärksten betroffen sind die Börsen in Tokio und Seoul. Der Handel in China zeigt dagegen relative Stärke. Die Futures sind vor Eröffnung der europäischen Vorbörse deutlich im Minus. Vor allem der Nasdaq-Future sticht mit einem Minus von -1,06 % auf 13.215 ...

