- Umsätze in diesem Geschäftsbereich 2020/21 auf über 20 Mio. € verdoppelt - Positive Marge trotz fortschreitender Kapazitätserweiterungen - Dynamisches Wachstumspotenzial dank Erweiterungen des Produktportfolios, regionaler Expansion und neuer Vertriebspartnerschaften - Heidelberg Wallbox Home Eco erneut Testsieger - Wallbox-Geschäft wird zum schnelleren Ausbau in eigene Tochtergesellschaft überführt Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat im Geschäftsjahr 2020/21 (1. April 2020 bis 31. März 2021) nach Vorlage vorläufiger noch untestierter Zahlen im Bereich der E-Mobilität die eigenen Wachstumserwartungen deutlich übertroffen. Das erst im Herbst 2020 kommunizierte Umsatzziel von etwa 15 Mio. €, das bereits sehr deutlich über den rund 10 Mio. € des Vorjahres lag, wurde angesichts einer sich dynamisch entwickelnden Nachfrage mit über 20 Mio. € signifikant übertroffen. Zudem konnte Heidelberg mit Ladestationen (Wallboxen) für Elektrofahrzeuge trotz erhöhter Wachstumsinvestitionen bereits eine positive Marge erzielen. Heidelberg war erst vor drei Jahren auf Grundlage der firmenintern vorhandenen Technologiekompetenzen und des Innovations-Knowhows in dieses Arbeitsgebiet eingestiegen und ist inzwischen mit einem Marktanteil von ca. 20 Prozent zu einem der Marktführer im deutschsprachigen Raum aufgestiegen. Seit 2018 wurden bereits rund 45.000 Wallboxen an Endkunden verkauft. "Heidelberg hat mit seinen Wallboxen in einem rasant wachsenden Markt eine führende Position eingenommen. Die Nachfrage nach unseren Produkten steigt dynamisch und wir konnten unsere Umsatzambitionen im Geschäftsjahr 2020/21 deutlich übertreffen. Trotz des Start-Up-Charakters des Geschäfts schreiben wir bereits schwarze Zahlen. Wir werden unser Angebot für E-Mobilität schnell ausbauen und so den Wert des Gesamtkonzerns weiter steigern", kommentiert Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender bei Heidelberg.



Geplanter Kapazitätsausbau folgt der dynamischen Nachfrageentwicklung

Heidelberg erwartet auch im neuen Geschäftsjahr 2021/2022 eine anhaltend hohe Wachstumsdynamik. Branchenexperten rechnen mit Wachstumsraten von über 20 Prozent. Entsprechend baut das Unternehmen seine Produktionskapazitäten am Stammsitz von Heidelberg in Wiesloch-Walldorf weiter aus. Nachdem gerade erst die zweite Produktionslinie in Betrieb genommen wurde, wird bis Jahresende eine weitere Verdoppelung der Kapazitäten angestrebt. Derzeit werden die Wallboxen im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr gefertigt. Entsprechend ist auch geplant, die Zahl der Mitarbeiter von derzeit rund 100 in diesem Arbeitsgebiet weiter zu erhöhen. Wachstum verstärkt sich über Erweiterung des Produktportfolios, regionale Expansion und durch den Ausbau der Vertriebspartnerschaften

Das zukünftige Wachstum basiert zum einen auf einem stetigen Ausbau des Produktangebots, aber auch auf der geplanten regionalen Expansion zunächst in Europa und zu einem späteren Zeitpunkt auch auf andere Kontinente. Zudem konnte das Unternehmen die Zahl seiner Vertriebsplattformen deutlich erweitern. Neben dem sehr erfolgreichen Online-Verkauf zum Beispiel über Amazon und seit April auch über Einzelhändler macht sich außerdem die Partnerschaft mit Energieversorgern wie E.ON zunehmend positiv bemerkbar. Bezüglich der Erweiterung des Produktportfolios hat das Unternehmen gerade erst den Launch der Heidelberg Combox für das internetbasierte Steuern von Ladevorgängen bekanntgegeben. Die Produktneuheit wurde, wie das gesamte E-Mobilitäts-Angebot, auf der virtuellen Hannover Messe vom 12. bis 16. April 2021 vorgestellt (siehe auch Pressemitteilung vom 8. April 2021). Kunden der Heidelberg Wallboxen schätzen zum einen die hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit, aber auch die einfache und flexible Bedienbarkeit der Ladestationen. Diese Kriterien haben bei verschiedenen Produktvergleichen bereits zu Bestnoten geführt: Zum Beispiel im jüngten Vergleichstest des Onlinemagazins EFAHRER. Nachdem die Heidelberg Wallbox Home Eco bereits beim ADAC-Test 2019 als Testsieger mit der Note "sehr gut (1,1)" ausgezeichnet wurde, ist sie nun ebenfalls Spitzenreiter im EFAHRER-Test von Heim-Ladestationen für Elektroautos. In seiner Beurteilung schreibt das Magazin: "Die Heidelberg Home Eco setzt in Sachen Preis-Leistung Maßstäbe. Die Home Eco ist sicher, einfach zu bedienen und lädt zuverlässig bis 11 kW. Die Home Eco ist hochwertig verarbeitet und besticht auch mit einem günstigen Preis." Fazit: Wer eine einfache, sichere und zuverlässige 11-kW-Wallbox sucht, die den Geldbeutel schont, kann bei der Heidelberger Eco Home bedenkenlos zugreifen." Überführung in eigenständige Gesellschaft ermöglicht schnelleren Ausbau

Insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Expansion und der genannten Kapazitätserweiterungen prüft Heidelberg aktuell eine Vielzahl von Optionen hinsichtlich zukünftiger Kooperations-, Expansions- und Finanzierungsalternativen. Daher ist die Ausgliederung des Wallbox-Geschäfts in eine eigene Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ein nächster logischer Schritt. "Wir lösen unseren Wallbox Bereich vom Kerngeschäft, um ihn noch schneller und flexibler weiterentwickeln zu können", sagte Rainer Hundsdörfer. "Dazu sind wir auch offen für strategische Partner, die komplementäre Produkte anbieten. Der Schritt hin zu E-Mobilität und Wallboxen hat sich für uns zur absoluten Erfolgsgeschichte entwickelt."



