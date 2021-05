FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 170,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert minus 0,19 Prozent. Der Handelsauftakt verlief ruhig.

Am Dienstag blicken die Teilnehmer an den Finanzmärkten auf neue Konjunkturdaten aus Deutschland. Das Mannheimer ZEW-Institut veröffentlicht die Resultate seiner monatlichen Umfrage unter Finanzfachleuten. Es wird erwartet, dass sich deren Konjunkturerwartungen leicht aufhellen. Daneben äußern sich zahlreiche Zentralbanker insbesondere aus den Reihen der US-Notenbank Fed./bgf/mis