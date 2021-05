Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) ist gut ins neue Geschäftsjahr 2021 gestartet und hat ohre Profitabilität deutlich verbessert. Und die Präsentation der Ergebnisse des Q1/21 war für uns Anlass "nachzufragen". Denn die Schaltbau Holding AG ist spannender als der Name vermuten lässt. Eine Aktie, die durchaus einen zweiten Blick wert ist. CEO Dr Jürgen Brandes und CFO Steffen Munz können den Leser "mitnehmen" durch ihre klaren Aussagen. Bodenständig. Fokussiert. Unternehmer. Was macht eigentlich die Schaltbau Holding AG? Der Name in Verbindung mit dem Schlagwort Verkehrstechnik scheint ...

