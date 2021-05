Im schwachen Marktumfeld schlägt sich die E.on-Aktie am Dienstag noch mit am besten. Grund für die robuste Performance sind vor allem die Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Dank Winterwetter und der Restrukturierung des Großbritannien-Geschäfts wurde der Gewinn deutlich gesteigert.Das EBIT kletterte in den ersten drei Monaten um 14 Prozent auf jetzt 1,7 Milliarden Euro, der bereinigte Konzernüberschuss legte sogar um 19 Prozent auf 809 Millionen Euro zu. Zudem bestätigte E.on den Ausblick und sieht ...

