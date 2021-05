DGAP-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Meilenstein erreicht: PPA-Stromabnahmevertrag kurz vor Abschluss

- "90-MWp-Utility-Scale-Projekt" aus eigener Projektentwicklung entwickelt

- Expansion in die USA ist für hep ein Erfolg



Güglingen, 11. Mai 2021 - Von Baden-Württemberg in die Welt: Die im letzten Jahr begonnene hep-Expansionsstrategie ist ein voller Erfolg, insbesondere für den Unternehmensbereich Projektentwicklung. Jüngster Beleg ist ein von hep entwickeltes 90-Megawattpeak-(MWp)-Projekt im Süden der USA. Dieses steht vor unmittelbarem Abschluss des "Power Purchase Agreements" (PPA), eines auf 20 Jahre ausgelegten Stromabnahmevertrags zur Absicherung der Einnahmen im Gegenzug für gesicherte Strompreise für den Stromabnehmer. hep Peak Clean Energy - der Spezialist für Großprojekte in den USA

Von der ersten Idee bis hin zum ausgereiften Solarpark - hep Peak Clean Energy, der von hep im April 2020 übernommene Projektentwickler aus Denver, Colorado, hat das 90-MWp-Projekt von Anfang bis zur Unterzeichnung des PPAs verantwortet. Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren auf sogenannte "Utility-Scale"-Projekte im Süden der USA spezialisiert und verfügt dort über ein starkes Netzwerk und umfassende Marktkenntnis. "Utility-Scale" bezeichnet Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von mindestens zehn Megawatt. hep Peak Clean Energy verwaltete zum Zeitpunkt der Übernahme eine Projektpipeline von mehr als 4.000 MWp. Diese Pipeline beinhaltet eine Reihe von "Late-Stage"-Projekten, die sich also in der letzten Phase vor Erlangung der Baureife befinden. Daraus sollen bis Anfang 2023 vier weitere Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 380 MWp, gleichbedeutend mit einem aus Marktwerten erwartbaren Gesamtumsatz von rund 380 Mio. Euro bei einer Marktwertannahme von 1.000 Euro je KWp, die Baureife erlangen. Die 6,5 % Unternehmensanleihe stärkt die hep-Erfolgsstrategie

"Bei hep vereinen wir alle Kompetenzen, um Solarprojekte von Anfang bis Baureife gewinnbringend zu entwickeln. Dazu gehört auch ihre Finanzierung. Bisher haben wir Projektentwicklungsdienstleistungen über eigene Projektentwicklungs-Fonds finanziert. Doch mittlerweile sind wir - zukünftig auch mit Hilfe der aktuell in der Platzierung befindlichen 6,5 % Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H3JV5) - in der Lage, die frühe Projektentwicklung auf eigene Rechnung zu betreiben", erklärt Christian Hamann, Gründer und CEO der hep global GmbH die Geschäftsstrategie von hep. Der Green Bond 2021/2026 kann noch bis zum 12. Mai 2021 um 12 Uhr mittels der depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Der Emissionserlös ist zu rund 75 Prozent für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase vorgesehen. Rund 25 Prozent der zufließenden Mittel sind für das Working Capital zum Auf- und Ausbau der hep global-Gruppe eingeplant. Mit hep die weltweite Energiewende vorantreiben

Weltweit verfügt hep nicht nur über eine gewaltige Projektpipeline von 5,3 GWp, davon allein 4.800 MWp in den USA, sondern ist auch mit eigenen Standorten und strategischen Partnerschaften auf den wichtigen Solarmärkten der Welt - USA, Japan, Deutschland und Kanada - persönlich vertreten. Neben diesem Know-how sind ein Track Record von über 800 MWp entwickelter Solarparks und eine alljährlich starke Leistungsbilanz Belege dafür, dass hep innerhalb der letzten zehn Jahre zu einem weltweit erfolgreichen Solarunternehmen gewachsen ist. Solarparks, die von hep entwickelt wurden, haben allein im Jahr 2020 weltweit rund 44.155 Megawattstunden Solarstrom produziert. So konnten über 33,9 Kilotonnen CO 2 -Emissionen vermieden werden, welche ansonsten durch fossile Stromproduktion entstanden wären. Vertrauen, Verantwortung und Transparenz sind seit jeher Kern des Handelns. Mehr zum Green Bond von hep: www.hep.global/green-bond



