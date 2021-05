Montag gleich Schontag, so kann man den gestrigen Handelstag im Dax am besten beschreiben. Am Ende des Tages schloss der Deutsche Leitindex unverändert bei 15.400 Zählern. Nachbörslich kam allerdings nochmal Schwung in die Aktienmärkte. Im späten US-Handel haben die Meldungen über einen Raketenangriff der Hamas auf Jerusalem und die Warnschüsse eines US-Kriegsschiffs auf iranische Schnellboote ...

