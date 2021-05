Die Analysten der DZ Bank haben den fairen Wert für die Aktien von Aurubis nach Halbjahreszahlen von 83 auf 90 Euro angehoben und die Bewertung auf "Kaufen" belassen. Der Kupferkonzern komme gut durch die Krise und so seien die ersten sechs Geschäftsmonate erfreulich verlaufen, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Die Aussichten für das wichtige Recyclinggeschäft blieben weiterhin vielversprechend und die hohen Metallpreise wirken sich positiv aus. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ ...

