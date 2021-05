Die Schwäche im Technologiesektor hat nun auch Amazon erwischt und die Aktie in den längerfristigen Seitswärtstrendkanal zurückfallen lassen. Der empfohlene Put-Optionsschein hat binnen einer Woche 65 Prozent an Wert gewonnen. Die Gretchenfrage: Gewinne mitnehmen, oder laufen lassen?Der Chart von Amazon offenbart das Dilemma der Bullen: Die Aktie ist an einem nachhaltigen Break über das alte Rekordhoch gescheitert und zurückgefallen. Mit den Verlusten vom Montag zeichnet sich nun ein Test der 200-Tage-Linie ...

