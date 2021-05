Die Wiener Börse dürfte am Dienstag nach negativen Vorgaben aus den USA tiefer in den Handel starten. Ein Indikator auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um 1,4 Prozent tiefer. An der Wall Street litten die Technologieaktien Händlern zufolge unter steigenden Rohstoffpreisen, die Sorgen schürten, dass die Inflation das Wachstum in der größten Volkswirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...