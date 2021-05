Der von Glyphosatklagen gebeutelte Pharma- und Agrarchemiekonzern hat mit seinem Medikamentenkandidaten Finerenon weitere positiv Studiendaten präsentiert. Die Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels im Vergleich zu einem Placebo jeweils zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes haben den primären Endpunkt erreicht. Dabei hat Finerenon das Risiko eines Myokardinfarkts, eines Schlaganfalls oder des Krankenhausaufenthalts wegen Herzinsuffizienz deutlich reduziert. Die Zulassung des Wirkstoffs hatte BAYER in der EU und den USA bereits Ende 2020 beantragt. Der Wirkstoff hat Blockbuster-Potenzial - also die Chance, einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. $ zu erzielen. Die Aktie befindet sich in Wartestellung. Der Wert pendelt seit Wochen seitwärts in einer 10-%-Range zwischen 50 und 55 €. Erst mit einem Ausbruch über die 55-€-Marke generiert BAYER ein neues Kaufsignal. Darauf warten wir geduldig.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BAYER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de