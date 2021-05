Köln (ots) - Mit 12,9 Prozent der 14- bis 59-Jährigen hat "Die Höhle der Löwen" einen neuen Staffel-Bestwert erreicht. Sogar 16,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgten gestern (10.5.) "Die Höhle der Löwen" - damit sicherte sich VOX zusätzlich die Marktführerschaft in beiden Zielgruppen. Insgesamt ließen sich 2,42 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die spannenden Pitches zwischen Gründer:innen und den Investor:innen Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Nico Rosberg, Dr. Georg Kofler, Judith Williams, Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel nicht entgehen. Ganz besonders erfolgreich lief "Die Höhle der Löwen" in der Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen Frauen: Hier wurden starke 22,8 Prozent Marktanteil erreicht.Bei Twitter war die Gründer-Show ebenfalls extrem beliebt und erreichte mit dem Hashtag DHDL Platz 1 der Deutschland-Trends.Direkt im Anschluss erreichte "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!" sehr gute 10,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und 11,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.Über den ganzen Tag erreichte VOX einen durchschnittlichen Marktanteil von 8,5 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern bzw. 10,7 Prozent bei den 14-49-Jährigen.Schon am nächsten Montag (17.05.21) um 20:15 Uhr wagen sich bei VOX die nächsten mutigen Gründerinnen und Gründer in "Die Höhle der Löwen": Können die Start-ups "SMINNO", "mellow NOIR", "mysleepmask", "Winemaster Bottle" und "Marschpat" den Deal ihres Lebens machen und frisches Kapital mit nach Hause nehmen?Wer "Die Höhle der Löwen" verpasst hat, kann die Sendung kostenlos auf TVNOW abrufen: https://www.tvnow.de/shows/hoehle-der-loewen-7794Außerdem zeigen VOXup freitags um 20:15 Uhr und ntv sonntags um 15:10 Uhr die aktuelle DHDL-Folge von Montag als Wiederholung.Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL Data & Audience Intelligence/vorläufig gewichtet/Stand: 11.05.2021Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4912148