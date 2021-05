DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EZB-Direktorin: Inflation in Deutschland könnte auf über 3% steigen

Die Inflation in Deutschland könnte nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel im laufenden Jahr deutlich über die mittelfristig von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten knapp 2 Prozent steigen. "In Deutschland rechnen wir damit, dass es durchaus zu einer Inflation kommen kann, die größer ist als 3 Prozent", sagte Schnabel dem Fernsehsender n-tv. Die Deutsche Bundesbank hatte bereits im März gesagt, dass Ende 2021 Inflationsraten von "deutlich über 3 Prozent" möglich seien.

Ausgesetzte Antragspflicht sorgt für rückläufige Insolvenzen

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland bleibt wegen der ausgesetzten Antragspflicht niedrig. Im Februar meldeten die deutschen Amtsgerichte 1.195 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 21,8 Prozent weniger als im Februar des Vorjahres. Die wirtschaftliche Not vieler Unternehmen durch die Corona-Krise spiegelt sich somit bislang nicht in einem Insolvenzanstieg wider.

Bund rechnet für Steuerschätzung mit 18 Mrd Euro Mehreinnahmen - Bericht

Die Bundesregierung rechnet in den kommenden Jahren laut einem Zeitungsbericht mit höheren Steuereinnahmen als noch im Herbst angenommen. Bis einschließlich 2025 würden die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen um 18 Milliarden Euro gegenüber der Steuerschätzung aus dem vergangenen November steigen, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf die Schätzvorlage des Bundes für die neue Steuerschätzung.

Laschets NRW-CDU plant Parteitag mit Vorstandsneuwahl erst nach Bundestagswahl

Die von Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet geführte nordrhein-westfälische CDU plant ihren Parteitag zur Wahl eines neuen Landesvorstands erst nach der Bundestagswahl. Der Parteitag soll am 23. Oktober stattfinden, wie der CDU-Landesvorstand in Düsseldorf beschloss. "Eine zeitnahe Durchführung eines Parteitags mit rund tausend Personen sieht der Vorstand angesichts der anhaltenden pandemischen Lage als nicht möglich an", hieß es.

Umfrage: 80 Prozent glauben nicht an einen Kanzler Scholz

Rund 80 Prozent der Bundesbürger haben den Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz, als möglichen Bundeskanzler bereits abschrieben. Das geht aus einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Funke Mediengruppe hervor. Demnach können sich nur etwa 15 Prozent ("Ja"/"Eher ja") vorstellen, dass Scholz noch Chancen hat, aus der Bundestagswahl als neuer Kanzler hervorzugehen. 6,4 Prozent der Befragten sind noch unentschieden.

Johnson verkündet weitere Lockerung der Corona-Regeln

Essen mit Freunden im Restaurant, gemeinsame Pub-Besuche und Kinoabende: Der britische Premierminister Boris Johnson hat die dritte Stufe der Corona-Lockerungen verkündet. Ab kommender Woche dürfen sich die Menschen in England demnach wieder in Innenräumen mit einer Gruppe von Freunden oder der Familie treffen und sich in Restaurants oder Pubs bedienen lassen. Die Lockerungen infolge der erfolgreichen Impfkampagne in Großbritannien gelten ab dem 17. Mai.

Israelische Armee greift mehr als 100 Ziele im Gazastreifen an

Israels Armee hat als Reaktion auf den jüngsten Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen eigenen Angaben zufolge 130 militärische Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen. Dabei seien 15 Mitglieder militanter Palästinensergruppen getötet worden, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus vor Journalisten. Bei den Toten handle es sich um Mitglieder der radikalislamischen Hamas und des Islamischen Dschihads. Behörden in Gaza meldeten 22 Tote, darunter neun Kinder.

Netanjahu droht Hamas nach Raketenangriffen: "Rote Linie überschritten"

Nach den Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu der radikalislamischen Hamas mit Vergeltung gedroht. Die Hamas habe eine "rote Linie" überschritten, indem sie am "Jerusalem-Tag" Raketen in Richtung Jerusalem gerichtet habe, sagte Netanjahu. Israel werde "mit Gewalt" antworten.

Hamas: Mindestens 20 Tote bei israelischen Raketenangriffen im Gazastreifen

Bei israelischen Vergeltungsangriffen auf Ziele im Gazastreifen sind am Montagabend nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 20 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien neun Kinder, teilte das Gesundheitsministerium in dem von der Hamas regierten Küstengebiet mit. Die israelische Luftwaffe hatte zuvor mitgeteilt, sie habe als Reaktion auf Angriffe aus dem Gazastreifen damit begonnen, Stellungen der Hamas zu attackieren.

Neue Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Polizisten

Trotz internationaler Aufrufe zur Deeskalation dreht sich die Spirale der Gewalt zwischen Israelis und Palästinenser unaufhörlich weiter. Auf dem Tempelberg in Jerusalem lieferten sich Palästinenser und israelische Polizisten am Montagabend neue Auseinandersetzungen. Dutzende Menschen wurden verletzt.

Chinas Verbraucherpreise steigen im April um 0,9 Prozent

Die Verbraucherpreise sind in China im April zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent gestiegen. Damit beschleunigte sich der Preistrend exakt wie von Analysten erwartet, nachdem die Teuerung im März bei 0,4 Prozent gelegen hatte, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Lebensmittel verbilligten sich um 0,7 Prozent, während die übrigen Preise um 1,3 Prozent zulegten.

China fordert Verzicht auf UN-Sitzung zu Uiguren

China hat die USA, Deutschland und Großbritannien aufgerufen, eine geplante UN-Sitzung zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang abzusagen. "Diese Veranstaltung basiert auf reinen Lügen und politischen Vorurteilen", kritisierte die chinesische Vertretung bei den Vereinten Nationen in einer Erklärung. China warnte dabei erneut auch vor einer "Einmischung in innere Angelegenheiten" des Landes.

FBI macht Hackergruppe Darkside für Cyberangriff auf US-Pipeline verantwortlich

Die US-Bundespolizei FBI hat eine Hackergruppe namens Darkside für den Cyberangriff auf die größte Pipeline des Landes verantwortlich gemacht. Bei der Hackerattacke auf den Betreiber Colonial Pipeline sei die Ransomware von Darkside eingesetzt worden, erklärte das FBI. Mit einem solchen Schadprogramm versuchen Hacker, Computersysteme zu sperren oder zu verschlüsseln und von den Nutzern Geld für die Freigabe der Daten zu erpressen.

DE/Großhandelspreise April +1,1% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise April +7,2% gg Vorjahr

Niederlande Inflationsrate Apr 1,9% - CBS

Niederlande Inflationsrate März war 1,9% - CBS

Japan/Ausgaben privater Haushalte März +6,2% (PROGNOSE: +1,4%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte März +6,9% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung März 87,5%

Japan/Konsumneigung März +6,5 Pkt gg Vorjahr

Philippinen BIP 1Q -4,2% gg Vorjahr (PROG -2,8%)

Philippinen BIP 1Q +0,3% gg Vorquartal

Malaysia BIP 1Q -0,5% (PROG: -0,1%) gg Vorjahr

