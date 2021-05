Der Pharmakonzern APONTIS PHARMA feierte am Dienstag sein Börsendebüt.? APONTIS PHARMA feiert Börsendebüt - Erstkurs bei 18,90 Euro? Geschäftsmodell beruht auf Single PillsDer Marktführer für "Single Pills", APONTIS PHARMA, wird am Dienstag erstmals auf dem Börsenparkett gehandelt.Erstkurs unter AusgabepreisDer erste Kurs, der an der Handelsplattform XETRA festgestellt wurde, lag bei 18,90 Euro und damit unter dem Ausgabepreis.Die insgesamt gut fünf Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...