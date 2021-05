DJ Geschäftsreisende wollen es im Hotel - auch im Lockdown - familiär und günstig - Hotel Heidekönig in Celle lebt im Lockdown von zufriedenen Geschäfts- und Berufsreisenden

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Celle (pts021/11.05.2021/09:15) - Das letzte Jahr hat den Reisemarkt in Deutschland komplett durcheinandergebracht. Derzeit sind es vor allem Geschäftsreisende, Vertreter, Handwerker und Facharbeiter auf Montage oder Mitarbeiter auf Ausbildung, die die Hotels frequentieren. Genau darauf hat sich derzeit das Hotel Heidekönig in Celle eingestellt. Und das Hotel fährt gut damit, wie die aktuell 2064 meist sehr guten Bewertungen auf den verschiedenen Hotelplattformen beweisen.

"Wir haben derzeit vor allem Stammgäste, die berufsmäßig unterwegs sind oder einen längeren Arbeitsaufenthalt in Celle und Umgebung haben. Unser Hotel ist bekannt für seinen guten und persönlichen Service, bei trotzdem günstigen Preisen. Bei uns im Hotel begrüßt den Gast noch der Chef selber an der Rezeption und die Chefin bereitet mit viel Liebe das Frühstück vor. Daher übernachten auch Gäste, die eigentlich in Hannover, Wolfsburg, Bielefeld, Braunschweig, Hildesheim, Magdeburg, Kassel und sogar in Bremen zu tun haben. Scheinbar machen wir vieles richtig", freut sich Hotelinhaber Carsten Schleinitz, der vor dem Lockdown auch viele Urlaubsgäste begrüßen konnte, die wandernd oder radfahrend die Lüneburger Heide entdecken wollten. Er kennt daher auch die wichtigsten 7 Punkte, die ein Hotel wie das in Celle bieten muss, um erfolgreich zu sein. https://hotelcelle.de/

Nähe zum Geschäftstermin, schnelles WLAN, Arbeitstische, und Eingehen auf individuelle Wünsche

Kaum zu glauben, aber 98 Prozent der reisenden Geschäftsleute und Arbeitnehmer wünschen sich ein Hotelzimmer, das sie auch als Arbeitsplatz nutzen können - und bekommen es selten. "Meist sind die Tische zu klein - oder es gibt keine vernünftigen Sessel zu den Tischen. Und wir hören von unseren Gästen vor allem immer eine große Klage mit Geschichten, was sie in anderen Hotels erleben: Die WLAN-Verbindungen sind der größte Kritikpunkt. Sogar in 4-Sterne-Hotels sind die Internetverbindungen elend langsam und kaum für modernes Arbeiten, Livestreams oder die Übertragung von Daten geeignet. Darauf haben wir im Heidekönig Hotel Celle besonderen Wert gelegt und waren das erste Hotel in Celle mit kostenlosem Internet und High-Speed Anbindung und stellen heute jedem Gast eine Gigabit-Anbindung zur Verfügung. Kostenloses Internet in jedem Zimmer und mit High-Speed", so Carsten Schleinitz.

Für ihn sind es vor allem 7 wichtige Dinge, die ein Hotel für Geschäftsreisende und Berufsreisende, aber natürlich auch für Familienurlaub unbedingt bieten muss, um erfolgreich zu sein. Egal, ob für Handwerker, die auf Montage sind, Mitarbeiter die eine Ausbildung machen, Vertreter die ihre Kunden besuchen oder auch Urlauber, die Radfahren wollen oder eine Wanderung entlang des Heidschnuckenweg, der direkt am Hotel vorbeiführt, unternehmen möchten.

Diese wichtigsten 7 Punkte müssen heute von einem modernen Hotel erfüllt werden: 1. Nähe zum Arbeits-, Geschäftstermin (oder zu Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen) 2. Günstiges Preis-Leistungsverhältnis 3. Kostenloses und möglichst schnelles WLAN 4. Günstiges Frühstücksbuffet - oder auch angeschlossenes Restaurant 5. Zimmer, in denen man auch arbeiten kann und mit Parkplatz vor dem Hotel 6. Moderne Ausstattung und Möglichkeit, ein Fahrrad einzustellen oder auszuleihen 7. Möglichkeit von günstigen längerfristigen Aufenthalten

Ideales Hotel in Celle: Für Geschäftsreisende, Vertreter und Facharbeiter auf Montage

Das Heidekönig Hotel Celle bietet alle Annehmlichkeiten, die man von einem inhabergeführten und familiären Hotel erwartet. Keine kühle Hotelkettenatmosphäre, sondern Eingehen auf individuelle Wünsche des Gastes, um ihm den Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen. Das Hotel in der Lüneburger Heide verwöhnt seine Gäste mit einem herzhaften Frühstücksbuffet (jetzt im Lockdown kann das Frühstück individuell zusammengestellt werden und wird aufs Zimmer gebracht). Mittag- und Abendessen können direkt im angeschlossenen Restaurant "La Brasserie" eingenommen werden.

Es gibt genügend "kostenfreie Parkplätze", die auch für größere Tagungen und Konferenzen genutzt werden können. Die komplette Technik steht im Heidekönig Hotel Celle ebenfalls zur Verfügung. Wer mag, kann sein Rad in der eigens errichteten Fahrradgarage unterstellen und sein E-Bike auch an der Ladestation aufladen und dann mit dem Rad in die Innenstadt oder einen der vieler Radwege nutzen. Auch Wanderwege wie zum Beispiel der Heidschnuckenweg sind direkt am Hotel. Danach geht's in die hoteleigene Sauna zur Entspannung.

Das bestens geführte preiswerte Hotel in Celle und Umgebung

Es handelt sich um ein 3 Sterne Superior Hotel in Celle mit insgesamt 98 Betten in gemütlicher Atmosphäre, für Urlaubs- und Businessaufenthalt und derzeit über 2000 Bewertungen (meist mit SEHR GUT) auf den Hotelplattformen Booking.com, HRS, TripAdvisor, und Co. Ruhig und dennoch zentral in der Nähe der wunderbar erhaltenen Altstadt von Celle gelegen und auch jetzt durchgehend geöffnet.

Adresse und Kontakt: Heidekönig Hotel Celle Bremer Weg 132a 29223 Celle Telefon: +49 5141 52031 E-Mail: info@hotelcelle.de Direkt-Buchung mit Preisvorteil: https://hotelcelle.de/rooms/

(Ende)

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210511021 ]

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2021 03:16 ET (07:16 GMT)