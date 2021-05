Bechtle: Hervorragender Jahresauftakt

Die Aktie von Bechtle (WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703) bereitete Anlegern in den vergangenen Jahren viel Freude. Auf Zehnjahressicht legte der Kurs im Schnitt um 26 Prozent pro Jahr zu, wobei zuletzt im November vergangenen Jahres ein neues Rekordhoch bei 190,70 Euro markiert wurde.

Doch im Anschluss ging der im MDAX und im TecDAX notierte Titel in den Seitwärtslauf über, der bis heute anhält. Die Chancen stehen aber bestens, dass die Aktie in Kürze eine neue Rallye-Etappe startet, denn die Geschäfte des in Deutschland führenden IT-Systemhauses laufen weiterhin auf Hochtouren, wie die neuesten Zahlen zeigen.

Gewinnsprung

Im ersten Quartal 2021 wurde der Umsatz auf Jahressicht um 11,4 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro gesteigert. Unter dem Strich wurde ein Gewinn von 44 Mio. Euro verbucht, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein kräftiges Plus von 19,6 Prozent bedeutet. Den Gewinnsprung erklärte Bechtle mit Corona-bedingten Kosteneinsparungen und einer höheren Effizienz bei der Service-Erbringung.

